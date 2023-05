Gjimshiti ëndërron Champions, mbrojtësi shqiptar gati për të sfiduar Interin

23:10 26/05/2023

Mbrojtësi i kombëtares shqiptare, Berat Gjimshiti po pret një sfidë të fortë ndaj Interit. Futbollisti i Atalantës është i gatshëm t’i bëj ballë sulmuesit kryesor të zikaltërve, Romelu Lukaku, me të cilin do të ketë një sfidë brenda këtij 90 minutëshi. Në prononcimin e tij për mediat italiane, Gjimshiti ka pranuar se Atalanta nuk e ka humbur ende dëshirën për tu kualifikuar në Champions League sezonin e ardhshëm.



“Lukaku është me të vërtetë një lojtar i fortë dhe i vështirë për t’u kontrolluar. Inter ka lojtarë cilësorë me tepër përvojë dhe ata dinë se si fitohet një ndeshje dhe kur nuk luajnë mirë”, tha mes të tjerash Gjimshiti, i cili vlerësoi Napolin si ekipin më të mirë të momentit në Itali, kjo edhe pas titullit kampion të fituar në këtë sezon.



Mbrojtësi i kombëtares shqiptare ka një kontratë me Atalantën deri në verën e vitit 2026, teksa në këtë sezon të kampionatit ka luajtur 22 sfida duke dhënë edhe një asistim.

Klan News