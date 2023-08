Gjirokastra atraksion për fundjavën, 112 mijë turistë vizituan kalanë këto muaj

18:40 12/08/2023

Gjirokastra vijon të mbetet një ndër destinacionet e preferuara të vendit. Turistë të shumtë nga e gjithë bota kanë zgjedhur që të kalojnë pushimet e tyre në këtë qytet.

Tradita, kulinaria dhe punimet artizanale tërheqin turistët. Gjatë këtyre muajve kalaja e qytetit ka arritur shifrën e mbi 112 mijë vizitorë, ndërsa muzetë janë vizituar nga mbi 13 mijë vizitorë.

Turistët e vlerësojnë këtë qytet jo vetëm për arkitekturën e veçantë që ai ka por edhe për atë ç’ka të ofron. Nuk mungojnë as tursitët nga Rusia.

“Hera e parë që vim këtu. Jam nga Rusia. Është një qytet shumë i bukur, ngjason me shumë qytete europiane por njëherazi dhe me lindjen e mesme. Me Bergamon dhe me qytete në Siri.

“Nuk kemi parë shumë gjëra sepse shumë pak kemi që kemi ardhur. Por impakti i parë është mbresëlënës. Jemi nga Danimarka, dhe hera e parë që vimë.

“Hera e parë që vimë dhe është shumë bukur.”

Aktivitet e shumta që Bashkia Gjirokastër po zhvillon bëjnë që qyteti të frekuentohet jo vetëm gjatë fundjavave.

