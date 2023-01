Gjithçka gati për sezonin e ri, Hass prezanton makinën e F1

Shpërndaje







23:20 31/01/2023

Skuderia Hass prezanton makinën që do zbresë në pistat e Formula 1

Skuderia Haas është skuadra e parë që ka zbuluar makinën për edicionin e ri të Formula 1. Dizajni i vitit 2023 është i zi, i kuq dhe i bardhë, me skuderinë amerikane që synon të bëj hapa të rëndësishëm përpara në sezonin e këtij viti.

Haas e cila përfundoi në vendin e tetë në kampionatin e kaluar, duke shënuar edhe pozicionin më të mirë që prej vitit 2018.



Dy pilotët e Haas në këtë sezon do të jenë danezi Kevin Magnussen dhe gjermani Nico Hulkenberg, që zëvendësoj në këtë bashkatdhetarin e tij, Mick Schumacher. E pagëzuar si VF-23, njëvendëshja e Haas do të zbres në pistë më 11 Shkurt në Silverstone, ku do të tregojë edhe potencialin e saj.

Provat parasezonale të Formula 1 do mbahen nga 23 deri më 25 shkurt, përpara se të zbresin në pistë më 5 mars në Bahrein.

Klan News