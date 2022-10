“Gjithmonë e njëjta gjë…”, këngëtari italian Marco Carta rrëfen çfarë ia ka marrë më shumë mendjen në Shqipëri

19:29 09/10/2022

Lajmi për pjesëmarrjen e tij në festivalin e “Këngës Magjike” u shpërnda me shpejtësi, pasi kurioziteti për këngëtarin italian është shumë i madh. Marco Carta është një nga këngëtarët më të pëlqyer, por edhe më të vlerësuar në Itali.

Kantautori italian është bërë i njohur në vitin 2008 pasi arriti të fitonte talent show-n “Amici”, e fill pas kësaj fitoreje, në vitin 2009 u bë fitues i Sanremos. Ai gjatë karrierës së tij ka marrë shumë vlerësime në evenimente të rëndësishme muzikore dhe kënga e tij “La forza mia”. ka fituar disk platini për më shumë se 70 mijë kopje të shitura. Këtë herë sfida e këngëtarit do të jetë “Kënga Magjike”, ku do të konkurrojë me “(Forse) non mi basti piu”.

Marco Carta: Lajmi u përhap shumë shpjet, mediat italiane ishin shumë kurioze. Të gjithë e kanë ripostuar atë që ju kishit vendosur në faqen tuaj të Instagramit.

Ardit Gjebrea: “Amici”, “Sanremo”, je mësuar të fitosh vetëm vendet e para kështu?

Marco Carta: Jo. E di pse? Se për të fituar këto dy vende të para kam humbur aq shumë herë në jetën time, por që më kanë shërbyer me thënë të drejtën.

Ardit Gjebrea: Çfarë është ajo gjë tjetër veç muzikës që merr vëmendjen tënde?

Marco Carta: Unë e dashuroj natyrën, kopshtarinë dhe kafshët. Kam një qen që është jeta ime. Unë i dua të gjitha kafshët, por qenin më shumë. Quhet Lara.

Ardit Gjebrea: Po në Tiranë çfarë ta mori më shumë mendjen?

Marco Carta: Gjithmonë e njëjta gjë. Të ngrënët. Sepse më pëlqen shumë ngrënia, më pëlqen shumë në vendet që shijoj, sidomos Shqipëria ka një kuzhinë të mrekullueshme dhe unë e kam shijuar dhe Tiranën e kam parë, është shumë e bukur. Keni një kuzhinë të mrekullueshme. Dhe kam diçka për të thënë, nuk e mendoja, duke qenë se nuk kisha ardhur ndonjëherë, ka një lloj mikpritje, ka një lloj përfshirje, pranimi, që personalisht, njerëzisht është shumë e bukur./tvklan.al