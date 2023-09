GJKKO kalon për gjykim çështjen për Belerin

19:23 14/09/2023

Avokati: Gjyqi do zgjasi se nuk kërkuam gjykim të shkurtuar, do thirren 50-60 dëshmitarë

Pas më shumë se 4 orë seancë, Gjykata e Posaçme ka kaluar për gjykim dosjen në ngarkim të kryetarit të zgjedhur të bashkisë së Himarës Fredi Beleri. Në seancë ka pasur debate të shumta mes palëve.

Fredi Beleri mbërriti me vonesë në seancë ndërkohë që ai mohoi akuzën e SPAK. Sipas avokatit mbrojtës, Beleri ka pretenduar se po qëndron në burg politikisht dhe pa asnjë provë sepse nuk e ka takuar personin në fjalë.

Pas përfundimit të seancës avokati i Fredi Belerit, Edmond Dema ka theksuar se procesi do te zhvillohet me gjykim të zakonshëm.

“Argumenti ishte që ka përfunduar hetimi s‘ka rrezik më për marrjen e provave dhe s’ka pse të ndiqet më tani në gjendje të “arrestit me burg” kur ai gjyqi do t’i vazhdojë gjatë sepse ne nuk kërkuam gjykim të shkurtuar. Do kërkojmë 50-60 dëshmitarë dhe do t’i sjellim këtu.”

Fredi Beleri, i cili ka fituar zgjedhjet për Bashkinë e Himarës, ndodhet në paraburgim që prej 12 Majit, ai u arrestua dy ditë para votimeve.

Beleri akuzohet për korrupsion në zgjedhje. Të hënën më 18 Shtator pritet të zhvillohet seanca në Gjykatën e Posaçme të Apelit, pasi ai ka kërkuar zëvendësim të masës së sigurimit.

Sipas SPAK Fredi Beleri i ka dhënë Arsen Ramës shumën prej 40 mijë lekësh për 8 vota ndërsa vetë Rama do të merrte 300 Euro për shërbimin. Organi i akuzës pretendon se ka audio dhe video që të provojnë akuzën.

