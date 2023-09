Gjoba e Policisë brenda 10 minutash njoftohet në telefon

17:11 19/09/2023

Shoferët që ndëshkohen nga Policia Rrugore do njoftohen me mesazh apo e-mail përmes e-Albania

Çdo drejtues mjeti që kryen shkelje rrugore dhe ndëshkohet nga policia, do të njoftohet menjëherë në telefon. Shoferët do të njoftohen me mesazh në telefon apo e-mail, duke iu mundësuar kështu të shlyejnë detyrimin në kohë dhe të përfitojnë nga ulja e masës së gjobës në 50% kur e paguan brenda 15 ditëve.

Sistemi i ri, pjesë e paketës së risive digjitale, u prezantua nga ministri i Brendshëm dhe Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit.

“Do të duhet që kundrejt konfirmimit të vetë qytetarit të adresës së e-malit dhe numrit të telefonit, brenda 7 deri në 10 minuta të marrin njoftimin për masën administrative. Nëpërmjet saj shmangim abuzimet, pasi kemi shumë ankesa nga qytetarë që vijnë për gjobat, duke pretenduar se është jo e drejtë, se nuk kam qenë në këtë aks rrugor, apo atë parkim”.

Nisma u prezantua pranë shkollës së mesme “Ismail Qemali” në kryeqytet.

“Ky është momenti për t’i bërë thirrje çdo qytetari që nëse do të njoftohet për marrjen e penalitetit të shkeljes rrugore, mund të logohet në e-Albania dhe në momentin që kryen një shkelje rrugore mesazhi i vjen në telefon.

Këtu kemi një nga shkollat më të mëdha të Tiranës, e në kuadër të masave të reja, të Paketës së Sigurisë në Shkolla, e kjo rrugë bën pjesë e perimetrit të sigurisë, sepse është trotuari dhe rruga ngjitur me oborrin e shkollës, që do të thotë se na duhet të rritim prezencën policore, por shpresoj që shumë shpejt me Bashkinë Tiranë me vendosjen e kamerave të sigurisë dhe ato që regjistrojnë shpejtësinë e mjeteve, ato aksesojnë sistemin dhe çojnë gjobën tek Salla e Komandimit dhe plotësohet masa administrative e njoftohet qytetari.”

Shumë drejtues mjetesh janë ankuar për mungesën e njoftimit të ndëshkimit, dhe si rrjedhojë e kanë humbur mundësinë që ta paguajnë me 50% më pak.

