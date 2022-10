Gjobat me kamatë, nuk punon sistemi. Punonjësi: Ça t’i bëjmë ne?!

Shpërndaje







21:08 28/10/2022

Denoncime të shumta kanë ardhur në redaksinë e “Stop” nga drejtues automjetesh, të cilët kohët e fundit po ndeshen me një problematikë lidhur me gjobat.

Një qytetar nga Tirana shprehet, se ka marrë një gjobë nga policia rrugore në vlerën 5000 lekë të reja. Ka shkuar ta paguajë menjëherë, në mënyrë që të përfitonte nga ulja 20%. Por i kanë thënë, se nuk punon sistemi.

Më pas qytetari është drejtuar çdo ditë pranë pikave të autorizuara, por ka marrë të njëjtën përgjigje. Më pas është detyruar ta paguajë gjobën me kamatë.

“Në datë 22 Shtator jam gjobitur për një shkelje të konstatuar normalisht me një vlerë 5 mijë lekë të reja. Paraqitem në zyrat e Postës dhe sportelistja thonte që nuk punon sistemi. Duke qenë se Postën e kam afër ambienteve të punës shkoja e kontrolloja çdo ditë për të paguar gjobën. Kjo vazhdoi çdo ditë. Në një ditë normale me datë 6 Tetor pas afërsisht 2 javësh e paguan nusja gjobën pa konfirmimin tim dhe e ka paguar me kamat-vonesë 1 mijë lekë të reja. Nuk është problemi vetëm tek vlera 1 mijë lekë të reja, por mua nuk m’u dha e drejta për ta paguar me 20% ulje siç është standardi brenda 1 jave. Pse duhet të paguaj unë për një problematikë sistemi dhe jo për fajin tim që ngela çdo ditë tek zyrat e Postës”, tha ai.

Për këtë jemi drejtuar në një nga pikat e Postës shqiptare, ku na thuhet se gjobat paguhen manualisht.

Qytetari: Si kalove? Gjobat e makinës, ku paguhen?

Posta Shqiptare 1: Këtu paguhen, po do presësh çikë, 5 minuta!

Qytetari: Më thanë nja dy çuna, që s’ka pas sistem, prandaj erdha.

Posta Shqiptare 1: Jo s’ka pas sistem, po i kemi kështu paguar manualisht. Megjithatë po shofim, sikur po vjen avash-avash. Merre faturën gjithsesi edhe hajde!

Qytetari: Faleminderit!

Qytetari: Kisha një gjobë për të paguar unë para një jave e ca. Erdha, s’ka sistem më thanë.

Posta Shqiptare 2: Po s’ka sistem akoma. A e ke gjobën? Se po e pate gjobën në dorë si këto, i kalojmë neve.

Qytetari: Hë-hë, po!

Posta Shqiptare 2: Në qoftë se nuk e ke, nuk e hedhim dot, se nuk punon sistemi i gjobave.

Qytetari: Po kamata?

Posta Shqiptare 2: Si?

Qytetari: Po kamata si vazhdon?

Posta Shqiptare 2: Po vazhdon, ça të them unë?! Problem i ashtu, drejtorisë së policisë.

Megjithatë për kamatën nuk mund të bëjnë gjë.

Qytetari: Të lutem do ma shohësh pak makinën private për një targë?

Punonjësi: Unë ta shoh, po ku dalin gjobat?

Qytetari: Nuk është bërë aktiv sistemi akoma?

Punonjësi: Aktiv është sistemi, po nuk dalin gjobat. Edhe me pas gjobë, kur t’i hedhin. Ka gjoba, që të Shtatorit pa i hedh akoma, që s’i kanë hedh fare.

Qytetari: Si i bëhet tani për këto kamat-vonesa?

Punonjësi: T’i rruajmë trapin… Ça t’i bëjmë ne?!/tvklan.al