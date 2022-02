Gjobitet me 40 mijë dollarë Alexander Zverev

00:00 26/02/2022

Sulmoi karrigen e gjyqtarit në Acapulco

Numri tre i Botës, Aleksandër Zverev, i cili goditi me raketën e tij karrigen e arbitrit është gjobitur me 40 mijë dollarë. Gjermani, i cili u përjashtua nga eventi Ej Ti Pi në Akapulko u gjobit me 20,000 dollarë për abuzim verbal, 20,000 dollarë për sjellje josportive dhe do të humbasë të gjitha pikët e fituara në turneun meksikan.

Gjobat ndaj 24-vjeçarit përfaqësojnë maksimumin për çdo shkelje, teksa pritet të nis edhe një rishikim i mëtejshëm për incidentin, i cili mund ta çojë në më shumë sanksione ndaj Zverev. Gjermani, i cili ishte kampioni në fuqi i turneut kërkoi falje për sjelljen e tij.

Në vitin 2019, pas një gjobe fillestare prej 113,000 dollarë, australianit Nick Kyrgios iu dha një pezullim prej 16 javësh dhe një gjobë shtesë prej 25,000 dollarësh për “sjellje të rënduar” nga Ej Ti Pi pas një hetimi të brendshëm.

