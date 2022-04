Gjuha e Ramës në Parlament/ Tritan Shehu kërkon masa ndëshkimore ndaj Kryeministrit

12:31 28/04/2022

Pas debateve dhe replikave në Parlament mes Kryeministrit Edi Rama dhe deputetëve demokratë Edmond Spaho dhe Enkelejd Alibeaj, deputeti i PD Tritan Shehu kërkoi nga kryeparlamentarja Lindita Nikolla që të merren masa disiplinore për gjuhën e përdorur nga Kryeministri.

Në fjalën e tij, Shehu tha se opozita u etiketua “budallenj” e “kope” nga Kryeministri dhe kërkoi që të mblidhet Konferenca e Kryetarëve për të marrë masa ndëshkimore ndaj Ramës.

“Që opozita disa herë të ngrejë zërin më tepër se fundi fundit opozita vetëm fjalën ka dhe kjo ndodh kudo, por që të insultohet në këtë mënyrë opozita nga Kryeministri i vendit kjo është e papranueshme gjëkundi, që të kalohen të gjitha normat etike të bashkëdialogut dhe debatit kjo është e papranueshme zonja kryetare dhe procedura nuk e lejon këtë gjë. Ju si kryetare, ju takon juve në moment të ndërprisni fjalën, kushdo qoftë Kryeministër, ministër apo deputet. Kur kalohen këto caqe kaq të rënda etike të cilët realisht po shkelen në këtë mënyrë në parlamentin tonë, prandaj zonja kryetare ju qëparë kërkuat t’i ndërprisnit fjalën zonjës Zhupa sepse tha diçka, kritikoi se doli nga rendi i ditës, ndërsa ndërkaq kur ne quhemi kope, budallenj, hajvan nuk paska dalë njeri nga rendi i ditës.

Ç’është kjo zonja kryetare, janë dy standarde këtu në një parlament? Parlamenti është parlament, nuk lejohet kjo gjë. Prandaj ne po e degjenerojmë kështu parlamentarizmin shqiptar. Kur e fillon qeveria, Kryeministri, mazhoranca padyshim është provokacioni më i rëndë që mund t’i bëhet opozitës, e cila siç e thashë nuk ka asgjë tjetër përveç fjalës. Prandaj unë zonja kryetare, ju kërkoj juve sepse ju jeni kryetarja të mblidhni urgjentisht, të ndërpritet seanca, të kërkoni mbledhjen e Konferencës së Kryetarëve, të merrni masë ndëshkimore për kryeministrin për shkelje të etikës dhe të elementëve të bashkëdialogut në parlament, e ke në rregullore këtë gjë, e thotë rregullorja këtë është e drejta juaj, unë si deputet bëj kërkesën time dhe i kërkoj dhe kryetarëve të grupeve parlamentare që janë këtu të ngrihen dhe të kërkojnë ndërprerjen e seancës dhe mbledhjen urgjente të kryetarëve tashmë për të marrë masa sipas rregullores ndaj kryeministrit për ofendimet kaq të mëdha që ai na bëri neve të gjithëve.

Unë nuk ofendoj njeri kurrë, por nuk pranoj as të ofendohem ama, unë nuk jam as kope, as budalla dhe asgjë tjetër. Prandaj ju kërkoj juve dhe kryetarëve të grupeve parlamentare, ja ku është zoti Alibeaj dhe zoti Balla, kërkoni tashmë ndërprerjen e seancës dhe mbledhjen e Konferencës së Kryetarëve për të marrë masa ndëshkimore ndaj kryeministrit për shkelje të etikës dhe nivele të bashkëpunimit në një parlament”, deklaroi deputeti i PD Tritan Shehu. /tvklan.al