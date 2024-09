Deputeti Ervin Salianji është paraqitur mëngjesin e kësaj të premteje në selinë e Partisë Demokratike. Ai u dënua ditën e djeshme (26 Shtator) me 1 vit burg nga Gjykata e Apelit të Tiranës ( Lexo më shum ë ). Ky vendim është i ekzekutueshëm që do të thotë se pritet që Salianjit t’i vihen prangat dhe të dërgohet në qeli për të vuajtur dënimin.

Për këtë arsye, mëngjesin e sotëm është vendosur edhe prokurorja që do të ekzekutojë vendimin e gjykatës ndaj tij. Elona Alvora do të jetë prokurorja që do të firmosë urdhrin për arrestimin e Ervin Salianjit.

(Momenti kur Salianji shkon në selinë e PD)

Më pas, vendimi i dërgohet komisariatit përkatës për ta marrë, e për ta dërguar deputetin në Drejtorinë Vendore të Policisë së Tiranës. Nga aty, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve do të vendosë se ku do ta vuajë dënimin Salianji, i cili është shprehur më parë se do të dorëzohet vetë para autoriteteve.

Prej 2021-shit, Salianji mban mandatin si deputet, çka i jep edhe imunitet, por ligji parashikon që mandati mbaron ose është i pavlefshëm kur dënohet me vendim gjyqësor të formës së prerë për kryerjen e një krimi.

Në rastin konkret Salianji është dënuar me burg për kallëzim të rremë. Por pavarësisht kësaj, gazetari Enkel Xhangoli mësoi se për t’i hequr imunitetin Salianjit duhet konfirmim nga Këshilli i Mandateve. Për këtë duhet që të dërgohet në Kuvend vendimi dhe urdhri i ekzekutimit të vendimit ndaj tij.

Ervin Salianji pas vendimit të Apelit

Pse u dënua Salianji

Ervin Salianji u dënua në lidhje me çështjen “Babalja” për kallëzim të rremë. Bëhet fjalë për disa përgjime të publikuara në Maj të vitit 2018 ku pretendohej se ishte i përfshirë Geron Xhafaj, vëllai i ish-ministrit të Brendshëm, Fatmir Xhafaj.

Më 18 dhjetor të vitit 2019, Gjykata e Shkallës së Parë vendosi se audio-përgjimi ishte inskenim dhe i shpalli fajtorë të 4 të pandehurit Fredi Alizoti, Albert Veliun, Jetmir Olldashin si dhe Ervin Salianjin ( Lexo më shumë ).

Ajo e dënoi me 1 vit burg Salianjin. Për të njëjtën akuzë, pra kallëzim të rremë u dënua me 2 vite burg edhe Fredi Alizoti, i cilësuar si dëshmitari i rremë në audiopërgjim.

Albert Veliu, i njohur me nofkën “Babalja” u dënua me 3 vjet e 5 muaj burg për veprat penale kalim i paligjshëm i kufirit dhe kallëzim i rremë, ndërsa për gazetarin Jetmir Olldashi, gjykata vendosi që dënimin me 6 muaj burg ta konvertonte me 100 orë pune.

Në atë kohë, deputeti Salianji paralajmëroi se do t’i drejtohej Gjykatës së Apelit dhe asaj të Strasburgut pasi sipas tij vendimi ndaj tij ishte mafioz dhe i urdhëruar politikisht.

Këtu vijmë në seancën e datës 26 Shtator të këtij viti, ku Gjykata e Apelit mori vendimin dhe la në fuqi dënimin e Shkallës së Parë.

Ervin Salianji në seancën gjyqësore. Shoqërohej nga deputetët demokratë. Pas tij, Gazment Bardhi, Xhelal Mziu dhe Luan Baçi

Çfarë ndodhi në seancë?

Në sallën e gjyqit Ervin Salianji u shoqërua nga kolegët e tij deputetë të Partisë Demokratike. Nisja e seancës u shoqërua me debate. Shkak u bë një vendim i Gjykatës së Krimeve të Rënda të asaj kohe që pushoi hetimet për trafik droge për Geron Xhafajn, vëllain e ish-ministrit të Brendshëm, Fatmir Xhafaj.

Mbrojtja e Salianjit argumentoi se vendimi nuk mund të administrohej si provë në fazën ku ndodhej procesi pasi vendimi ishte sjellë me postë nga avokati i Xhafajt. Madje kjo solli edhe reagimin e vetë Salianjit.

“Të vijë një vendim në këtë fazë, është e paligjshme”, u shpreh ai sipas asaj që raportoi gazetarja e Klan News, Glidona Daci, e cila ndodhej në sallën e gjyqit.

Kjo solli edhe reagimin e vetë trupës gjykuese që i bëri thirrje Salianjit të bëjë kujdes me etikën.

“E vërteta është më e kujdesshme se etika”, iu përgjigj sërish deputeti.

Ndërkohë avokati i Geron Xhafajt theksoi se vendimi ishte sjellë në përputhje me ligjin.

Pas kësaj Gjykata e Apelit vendosi të çelë shqyrtimin gjyqësor dhe të administrojë si provë vendimin, që një javë më parë u bë temë debati në seancë. Më pas vendosi që të tërhiqet për vendimin përfundimtar dhe la në fuqi atë të Shkallës së Parë.

Reagimi i parë ka ardhur aty nga kolegët e Salianjit. Kreu i grupit parlamentar të PD-së, Gazment Bardhi akuzoi një nga gjyqtarët se e dha këtë vendim në mënyrë që të ushtrojë më vonë detyrën e tij në Gjykatën e Lartë.

Salianji për vendimin: Dënim politik

Ervin Salianji deklaroi se vendimi ishte krejtësisht politik. Akuza hodhi ndaj Partisë Socialiste, veçanërisht ish-ministrit Fatmir Xhafaj.

“Vendimmmarje politike, dënim politik. Dënim i parë për agjitacion e propagandë në 32 vite”, u shpreh Salianji ( Lexo më shum ë ).

Sa i përket fushatës elektorale për zgjedhjet e përgjithshme e për të cilën u zgjodh drejtues politik i PD-së në Elbasan, ai tha se do ta bëjë fushatën nga burgu.

“Betejën do ta vijoj, me të gjitha format. Do të ndjekim të gjithë procedurat e tjera gjyqësore”, shtoi ai ( Lexo më shum ë ).

Kryesia e Partisë Demokratike

Reagimet për vendimin

Një vendim i tillë ka sjellë padiskutim reagime të shumta nga opozita dhe mazhoranca. Partia Demokratike e konsideron vendimin politik. Kryedemokrati Sali Berisha tha se Salianji u dënua nga Edi Rama, Geron dhe Fatmir Xhafaj ( Lexo më shumë ).

Edhe Gazment Bardhi e dënoi vendimin e Apelit duke theksuar se është hera e parë në 34 vite që dikush shkon në burg për kallëzim të rremë ( Lexo më shumë ).

Ndërsa sa i përket mazhorancës socialiste ka reaguar vetë Rama. Vendimin e ka konsideruar “si një ditë të mirë për të vërtetën”. ( Lexo më shumë )

Pas reagimeve të para, në orët e mbrëmjes Partia Demokratike mblodhi kryesinë e saj. Aty u caktua që më 6 Tetor të mbahet një protestë pas vendimit ndaj Salianjit. Vendi, forma dhe mënyra si do të organizohet nuk janë përcaktuar ende ( Le xo më shumë ).

Ndërkohë burime nga mbledhja e kryesisë për gazetarin Enkel Xhangoli bënë me dije se është propozuar që të kalohet në radikalizim të tyre duke bllokuar rrugë, porte dhe aeroporte ( Lexo më shumë ).

Në takimin ku ishte i pranishëm edhe vetë Salianji, kryetari i selisë blu, Sali Berisha, i cili ndodhet në arrest shtëpie, e cilësoi vendimin “një luftë të hapur dhe hakmarrje primitive që Rama i ka shpallur PD-së”.