Gjykata e Apelit nuk i jep lirinë Fredi Belerit

17:17 18/09/2023

Rrëzohet përsëri kërkesa e kryetarit të zgjedhur të bashkisë së Himarës

Kryetari zgjedhur i bashkisë së Himarës Fredi Beleri do të vazhdojë të qëndrojë në qeli. Gjykata e Posaçme e Apelit i ka rrëzuar kërkesën për zëvëndësim të masës së sigurimit. Beleri kërkon që të lërë qelin për shkak të problemevë shëndetësore dhe po ashtu për të marrë zyrtarish detyrën si kryebashkiak.

Beleri argumenton se i është shkelur e drejta kushtetuese për t’u betuar. Gjykata argumentoi se nuk ekzistojnë kushtet dhe kriteret ligjore për ndryshim të masës së sigurimit.

Në seancën e së martës mori pjesë ambasadorja Greke Kostandina Kamici, 2 avokatë grekë dhe një avokat belg të cilët do të ndjekin çështjen “Beleri”. Në seancë ishte edhe Vangjel Dule. Avokatët e huaj ishin në seancë në rolin e vëzhguesve.

Fredi Beleri do të gjykohet me gjykim të zakonshëm ku do të debatohen të gjitha provat dhe faktet e të dyja palëve. Akuza i është komunikuar edhe Pandeli Kokaveshit. Ky i fundit, i lirua nga burgu për shkak të gjendjes së tij shëndetësore.

Fredi Beleri dhe Pandeli Kokaveshi u arrestuan nga policia 2 ditë përpara mbajtjes së zgjedhjeve të 14 Majit. Sipas SPAK, dyshohet se kryebashkiaku i zgjedhur i ka ofruar shtetasit Arsen Rama shumën prej 50 Euro për çdo person që ai do të gjente dhe që në zgjedhje të votonin pro Belerit në krye të Bashkisë Himarë.

Klan News