Gjykata e Apelit vendos sot për Statutin e PD

09:52 03/11/2022

Ditën e sotme Gjykata e Apelit në Tiranë ka caktuar datën e seancës ku do të gjykohet një prej ankimeve të bërë nga PD.

Sipas gazetares Glidona Daci, në Gjykatën e Apelit në Tiranë, Kolegji Civil pritet të shqyrtojë ankimin e bërë nga mbështetësit e Lulzim Bashës në PD të cilët kanë bërë ankim kundër Gjykatës së Shkallës së parë Civile të Tiranës me argumentin se duhet të ishin bashkuar dhe të ishin njohur si një e vetme. Ky ankim do të shqyrtohet nga një treshe gjyqtare e cila përbëhet nga Irida Kacerja, Sirela Tore, Genti Shala dhe Mona Muçi si anëtare.

Ky vendim nga ana e Gjykatës së Apelit të Tiranës nuk do të sjellë ndryshime në Partinë Demokratike. Nuk do të kemi ndryshime të faktit që nëse do të ndryshohet apo jo se kujt do ti dorëzohen dhe kujt do i jepet të drejtë, kuvendit të datës 11 Dhjetor apo atij të 18 Dhjetorit.

Do të shqyrtohet njëra nga paditë e bëra nga grupi i mbështetësve të Bashës që ka të bëjë me njohjen e dy kuvendeve si një çështje të vetme.

Në dyert e Gjykatës së Apelit të kryeqytetit, po ashtu dhe Kolegji Civil duhet të shqyrtojë edhe dy ankime të tjera të bëra konkretisht, njëri nga grupimi i Alibeajt kundër vendimit të Gjykatës së Tiranës i cili ligjëroi kuvendin e datës 11 Dhjetor dhe miratoi ndryshimet statusore që u miratuan pikërisht nga ky kuvend i thirrur nga kryetari i PD-së Sali Berisha, ndërkohë që nga ana tjetër ka edhe një tjetër ankim nga ana e Berisha dhe mbështetësit e tij të cilët janë kundër vendimit të gjykatës që pranoi ankimin e bërë nga Alibeaj.

Mbetet për t’u parë ditën e sotme nëse gjykata do e pranojë a jo si shkelje ligjore të kryer nga ana e shkallës së parë faktin që Gjykata Civile e shkallës së parë nuk njohu si një çështje të vetme ndryshimet statusore të kuvendit të datës 17 Korrik po ashtu të datës 18 Korrik të thirrur nga Basha. /tvklan.al