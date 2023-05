Gjykata e la në burg, a do të votojë nesër Fredi Beleri?

13:47 13/05/2023

Gjykata e Vlorës vendosi këtë të shtunë që Fredi Beleri të qëndrojë në burg pasi u arrestua për shitblerje votash. Por kandidati i koalicionit “Bashkë Fitojmë” është në garë për zgjedhjet që do të zhvillohen të dielën në Shqipëri.

Por siç raportoi gazetarja Glidona Daci me shumë gjasë, ai nuk do të mund të votojë ditën e nesërme për veten e tij. Megjithatë ajo u shpreh se pritet të shihet nesër se çfarë do të ndodhë.

Glidona Daci: Ndërkohë që do duhet që Fredi Belerit duke qenë se e ka emrin në lista në rast se do të miratohet nga Gjykata do duhet të merret një vendim që do duhet të dalë për të votuar.

-Ligji e parashikon që ai mund të votojë nesër?

Glidona Daci: Sipas Ministrit të Drejtësisë, por edhe Kodit Zgjedhor, duhet theksuar që secili nga personat e arrestuar në momentet e fundit dhe nuk e ka emrin në listat e institucionit të paraburgimit ku ai do të qëndrojë mund të merret një vendim gjykate. Kodi Zgjedhor parashikon që çdo person që ndodhet në paraburgim apo i dënuar ka të drejtën të votojë për kandidatët që i përkasin asaj bashkie ku ndodhet IEVP. Që do të thotë me shumë gjasë ditën e nesërme Fredi Beleri nuk do të votojë dot për veten e tij në zgjedhjet vendore të 14 Majit, edhe pse ai është kandidat i koalicionit “Bashkë Fitojmë” për Bashkinë e Himarës. Do të mbetet për t’u parë se cili do të jetë qëndrimi që do të mbajë Institucioni i Ekzekutimit të Vendimeve Penale, pra ambienti i paraburgimit ku do të dërgohet zoti Beleri. /tvklan.al