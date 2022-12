Gjykata e Posaçme dënon 15 vite burg iranianin

21:59 14/12/2022

Bijan Pooladrag, dyshohet për terrorizëm në vendin tonë

Gjykata e Posaçme ka dënuar me 15 vite burg për Bizhan Pooladrag. Për shkak të gjykimit të shkurtuar atij i ulet 1/3 e dënimit dhe përfundimisht u dënua me 10 vite burg. Ai dyshohet se kishte ardhur në vendin tonë si agjent i qeverisë iraniane për të spiunuar kampin e muxhahedinëve. Procesi është zhvilluar me dyer të mbyllura.

15 vite burg vendosi Gjykata e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të organizuar për Bijan Pooladrag, iranianin e dyshuar për terrorizëm në vendin tonë. Por duke qënë se procesi u zhvillua me procedurat e gjykimit të shkurtuar atij ju ul 1/3 e dënimit dhe Pooladrag do të vuajë 10 vite heqje lirie. Bijan Poolagrad akuzohet për një sërë veprash penale si organizatë terroriste, sulme ndaj sistemit kompjuterik, ndërhyrje në të dhëna kompjuterike të paautorizuara.

Procesi gjyqësor ndaj iranianit është zhvilluar me dyer të mbyllura për shkak se SPAK është duhet hetuar edhe disa persona të tjerë që dyshohet se kanë ardhur në vendin tonë për qëllime terroriste. Bijan Poolagrad është ish-banori i kampit të muxhahedinëve Ashraf 3 në Manëz.

Referuar dosjes hetimore ai është larguar nga kampi dhe ka marrë me qera, një shtepi në Tiranë. Hetuesit kanë dyshime se ai duke përdorur celularin e një vajzë u ka dërguar qeveritarëve irianianë të dhëna për muxhahedinët që janë në vendin tonë, fotografi dhe informacione të tjera.

Hetuesit ranë në gjurmët e vajzës nga komunikimet e shpeshta që kishte me numrat jashtë vendit. Më pas u vërtetua që celularin e saj ja kishte dhënë për ta përdorur Poolagrad. Pooladrag u prangos në Tetor 2020 nën dyshimin se ishte një agjent iranian me mision për të vrojtuar grupin e muxhahedinëve, një organizatë opozitare iraniane, e cila ka selinë aktualisht në Shqipëri pas evakuimit nga Iraku me ndërmjetësimin e amerikanëve. Gjatë gjithë procesit gjyqësor Bijn Pooladarg ka mohuar akuzën e SPAK.

