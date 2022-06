Gjykata e Posaçme e Apelit rrëzon kërkesën e Enkeleida Hoxhës

11:41 11/06/2022

Gjykata e Posaçme e Apelit ka rrëzuar kërkesën e ish-gjyqtares Enkeleida Hoxha për heqjen e dënimit.

“Komunikohet në mënyrë të përmbledhur se, sot më datë 11.06.2022, në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, u shpall vendimi lidhur me çështjen nr. 113, datë 09.06.2022 regjistrimi, me objekt “ankim ndaj vendimit mbi konstatimin e shuarjes së masës së sigurimit personal “arrest në burg””, në ngarkim të të pandehurës E.H., ku trupi gjykues i përbërë nga kryesuese Miliana Muça, anëtare Saida Dollani dhe Igerta Hysi, vendosi: Rrëzimin e kërkesës së kërkueses, të pandehurës E.H., me objekt “konstatimi i shuarjes së masës së sigurimit “arrest në burg” caktuar me vendimin nr. 14, datë 10.02.2021 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar”, thuhet në komunikimin e Gjykatës së Posaçme të Apelit.

Hoxha kërkoi lirimin me arsyetimin se bashkë me paraburgimin i ka përfunduar dënimi.

Gjykata e Posaçme dënoi me 2 vite burg ish-gjyqtaren e Krujës, Enkeleida Hoxha, e akuzuar për korrupsion si pjesë e një skeme që favorizonte dhe lironte të dënuar me kusht.

Gjykata dha fillimisht 3 vite heqje lirie, por ajo përfitoi ulje për shkak të gjykimit të shkurtuar, teksa i kanë mbetur edhe disa muaj për të vuajtur për shkak të qëndrimit në paraburgim.

Ish-gjyqtarja mohoi akuzat dhe kërkoi pafajësi përballë trupës gjykuese./tvklan.al