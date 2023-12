Gjykata e Posaçme le të pezulluar Granit Gjanën

Shpërndaje







15:42 07/12/2023

Prefekti i Kukësit në akuzë për “Shkelje të barazisë në tendera”

Gjykata e Posaçme la të pandryshuar masën e pezullimit nga detyra të prefektit të Kukësit, Granit Gjana, i cili është marrë nën hetim nga SPAK me dyshimet se ka shkelur barazinë në tendera.

Prokuroria thotë se Gjana me veprimet dhe mosveprimet e tij në kohën kur ishte zëvendës kryetar i Bashkisë me kompetenca të kryetarit, ka penguar një subjekt privat të marrë pjesë në dy procedura tenderi.

Por ish-zyrtari mohon akuzat dhe tha pas seancës këtë të enjte se do të përballet me drejtësinë. SPAK nisi hetimet pas denoncimit të bërë nga subjekti privat i cili ishte përjashtuar nga tenderi me objekt “Blerje karburanti”, në vlerën 21 milionë lekë me argumentin se nuk ishte pajisur me autorizim për tregtimin e lëndëve djegëse. Një autorizim për të cilin kishte aplikuar, por që ishte zvarritur nga Bashkia e Kukësit.

Tv Klan