Gjykata e Tiranës sekuestron TIBO-n

23:04 28/07/2023

Bllokimi pas një hetimi për mashtrim në vlerën e 2.2 milionë Eurove

Gjykata e Tiranës sekuestroi dy kompanitë TIBO që operojnë në fushën e medias dhe një tjetër Megaware me të njëjtin pronar. Sekuestrimi i Tibo.al, Tibo sh.p.k dhe Megaware, erdhi pas kërkesës së Prokurorisë, e cila prej disa kohësh kishte nisur një hetim me akuzën e “Mashtrimit me pasoja të rënda”.

Prokuroria e Tiranës beson se ka zbuluar një skemë mashtrimi e kryer ndaj një shtetaseje, me vlerë 2.2 milionë Euro. Denoncimi është bërë fillimisht në zyrat e Krimit Ekonomik në Policinë e Tiranës dhe pas hetimeve, Prokuroria ka kërkuar masë bllokimi për pasurinë.

Sipas denoncueses, kompania ia ka marrë në formën e borxhit këtë shumë dhe nuk ia ka kthyer më. Kërkesë, e cila është pranuar nga gjyqtari i hetimit paraprak dhe pritet t’i depozitohet Policisë së Tiranës për ekzekutim.

Gjithashtu, burime për Tv Klan thanë se për këtë çështje janë proceduar penalisht disa persona që kanë rezultuar të lidhur me skemën mashtruese.

TIBO, përmes një platforme IPTV transmetonte kampionate të futbollit të disa ligave europiane. Kompania është paditur disa herë për piratim të programeve dhe është gjobitur nga Autoriteti i Mediave Audiovizive.

