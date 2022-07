Gjykata e Vlorës jep dënimin për autorët e masakrës së Çoles

12:25 09/07/2022

35 vite burg për Ani Begajn, “arrest me burg” për kushëririn e tij

Ani Begaj, i dënuar me 35 vite burg është njohur me vendimin e togave të zeza gjatë paradites së bashku me kushëririn e tij, Elton Begaj, për të cilin gjykata vendosi masën e sigurisë “arrest me burg.”

Ani Begaj, ishte shpallur në kërkim si një prej autorëve të masakrës së Çoles në vitin 2015 në Vlorë, ku mbetën të vrarë 3 persona.

Ai është dënuar me vendim të formës së prerë i lënë në fuqi edhe nga Gjykata e Lartë disa muaj më parë me 35 vite burg për vrasjen e 3-fishtë pas një sherri për motive banale në një lokal në zonën e Çoles.

Së bashku me kushëririn e tij Elton Begaj ata u arrestuan dy ditë më parë pas ndjekjes nga Policia në zonën e Lungo Mares, teksa dy të rinjtë nuk iu bindën urdhrit të policisë për të ndaluar.

Ndjekja nga forcat blu të qytetit bregdetar vijoi drejt lagjes Pavarësia në Vlorë, ku më pas Ani Begajt dhe Elton Begajt iu vunë prangat. Gjatë kontrollit në makinë dy kushërinjve j iu gjetën dy armë zjarri tip pistoletë.

