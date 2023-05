Gjykata e Vlorës lë në burg Fredi Belerin

13:18 13/05/2023

Është zhvilluar ditën e sotme në Gjykatën e Vlorës seanca për masën e sigurisë ndaj kandidatit të koalicionit “Bashkë Fitojmë” në Himarë, Fredi Beleri i cili akuzohet për shitblerje votash.

Klan News raporton se ndaj tij është vendosur masa e sigurisë “Arrest në burg”.

Vendimi u dha nga gjyqtarja Dorina Stroka, e cila e vlerësoi si të ligjshëm arrestimin 51-vjeçarit. E njëjta trupë gjykuese shpalli moskompetencë duke i kaluar dosjen Prokurorisë së Posaçme.

“Foli në seancë. Foli që në asnjë moment nuk u provua në ato që referoi prokurori, në asnjë moment nuk u provua as ekzistenca e listave. Ishte duke dalë jashtë lokalit dhe mënyra e rrëmbimit të tij provoi se aty konsistonte rrëmbimi që t’i gjenin ndonjë gjë në flagrancë, u provua që nuk u gjet asgjë”, tha avokati i tij pas gjyqit.

Gazetarja e Klan News, Glidona Daci raportoi se Beleri është shprehur se nuk ka asnjë dijeni për akuzat e prokurorisë dhe se nuk ka dëgjuar asnjë nga situatat që pretendon ajo. Avokatët e tij kanë thënë se Beleri nuk shfaqet në asnjë moment në përgjime duke folur për para prandaj kërkuan që të përcaktohet një masë më e butë sigurimi.

“Zoti Beleri gjatë fjalës së tij përballë gjykatës ka pretenduar se nuk dinte asgjë, nuk kishte dëgjuar ndonjëherë situatat që po pretendonte prokuroria dhe se nuk ka pasur informacione të tilla e nuk ka lidhje me veprën penale që i atribuohet. Nga ana tjetër pretendon se nuk ka prova dhe fakte që e lidhin atë me këtë gjë. Të paktën vetë avokatët mbrojtës pretendojnë se duke qenë se zoti Beleri nuk është shfaqur në asnjë moment qoftë në përgjimet e drejtpërdrejta duke folur për shuma parash apo të jetë i filmuar nga autoritetet kanë kërkuar që ndaj tij të përcaktohet një masë më e butë sigurimi siç është arresti në shtëpi apo detyrim paraqitjeje”, u shpreh Daci.

Por Prokuroria e Vlorës vijoi që t’i qëndrojë kërkesës për masën e sigurisë arrest me burg gjatë seancës.

“Ka relatuar provat dhe faktet që janë përgjimet dhe vëzhgimet në terren që janë bërë nga agjentët e operacionales dhe gjithashtu nga ana tjetër kanë pasur një person të inflitruar i cili ka folur në telefon gjithë kohës me Pandeli Kokaveshin, person i cili ka bërë edhe në një farë mënyre ndërmjetësin mes të gjitha palëve duke bërë të mundur edhe filmimin dhe regjistrimin e bisedave dhe komunikimeve”, tha gazetarja Daci.

Pothuajse qëndrim mohues ka mbajtur edhe pala mbrojtëse e Pandeli Kokaveshit, i arrestuari tjetër për këtë ngjarje, që tashmë ndodhet i shtruar në spital për shkak të problemeve shëndetësore.

Për këtë arsye, trupa gjykuese do të shkojë në ambientet e QSUT-së, për t’i komunikuar atij masën e sigurisë që do të vendosë. Edhe Beleri para nisjes së seancës kërkoi mjekim me argumentin se vuan nga diabeti.

Kujtojmë që në seancën gjyqësore ndodhej edhe ambasadorja greke në Shqipëri, Konstantina Kamitsi.

Ambasadorja greke

Ndërsa kreu i PBDNJ-së, Vangjel Dule në një prononcim për mediat para seancës tha se “Nuk ka arsye juridike, politike dhe njerëzore që zoti Fredi Beleri dhe zoti Pandeli Kokaveshi të qëndrojnë qoftë edhe një sekond më tepër të ndaluar. E kërkon logjika nga çdo optikë qoftë ajo që të lirohen menjëherë”.

Ndërkohë këto janë paratë që i janë sekuestruar të arrestuarve pasi u vunë në pranga.

Beleri u arrestua në orët e para të së premtes me urdhër të Prokurorisë së Vlorës për korrupsion aktiv në zgjedhje. Arrestimi i tij erdhi 48 orë para mbajtjes së zgjedhjeve vendore të 14 Majit, ku 51-vjeçari garon përballë kryetarit aktual të bashkisë, Gjergji Goro, i cili kërkon një mandat tretë.

Fredi Beleri u bë pjesë e debatit politik në mesjavë edhe për shkak të një deklarate që bëri gjatë një interviste për gazetën greke ‘Protothema’, në të cilën ai përmendi një plan për helenizimin e Himarës, çka ai e mohoi më vonë. (Lexo më shumë)./tvklan.al