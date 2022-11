Gjykata kushtetuese kërkon fonde nga qeveria për mbrojtjen kibernetike

14:09 01/11/2022

Alibeaj: Institucionet e pavarura nuk duhet të lypin para nga qeveria, të menaxhojnë vet buxhetet e tyre

Pas sulmeve kibernetike nga Irani, Gjykata Kushtetuese i kërkon qeverisë fond shtesë për të mbrojtur sistemet nga hakerat. Ka qenë Sekretari i Përgjithshëm i Gjykatës Kushtetuese, Eugen Papandilo i cili ka paraqitur në Komisionin e Ligjeve tre kërkesa.

“Përsa i përket kërkesave tona jemi munduar t’i përshtatemi situatës dhe pasojave që rrjedhin. Megjithëse ne kemi kërkuar gati gjysmën e asaj që na është akorduar, shpresoj që t’ju bind për tre projekte apo kërkesa që i kam paraqitur së fundmi në komisionin e Ligjeve që lidhen me mirëfunksionimin e Gjykatës Kushtetuese. Kemi paraqitur një projekt, ku kërkohet shtesë nga ana juaj për mbrojtjen kibernetike. Nuk ka kuptim të zgjatem sepse dihet rëndësi ka kjo mbrojtje.

Nuk është ndonjë fond i kripur për xhepat e qeverisë por duhet të keni parasysh që këto kërkesa edhe mbrojtja kibernetike janë shumë të rëndësishme”- u shpreh Papandilo.”Kemi kërkuar edhe një shtesë për qera për parkimin e instititucionit megjithëse duket pak banale. Problemi që na del neve është se nëse administrata ka një punë jashtë vendit të punës, nuk mund të parkojnë më aty. Na duhet një fashë orari 24 orëshe.

Tjetër kërkesë është si pasojë e amortizimit të goditës është mbrotja anti-zjarr. Gjykata Kushtetuese me fondet që ka pasur në dispozixion nuk ka pasur luksin të bëjë një sistem të tillë që shkon deri në 15 milionë lekë të vjetra. Duhet të shtoj edhe dicka tjetër që mbase e keni dëgjuar nga institucionet e tjera. Pjesa e fondeve të hequra në mes të vitit dëmton funksionalitetin e institucionit. Është shumë e rëndësishme, duhet të na lajmëroni më para në rast të ndonjë ndërhyrje nga ju. Buxheti i shtetit duhet ta marrë parasysh në momentin që jep një buxhet, të lajmërojë më para. E di që keni probleme por këto gjëra nuk shkojnë as juridikisht, as moralisht. Kërkesat i keni aty të mirëdetajuara”, ka thënë sekretari i përgjithshëm i Gjyatës Kushtetuese Eugen Papandilo.

Këto kërkesa janë ironizuar nga deputeti i PD, Enkelejd Alibeaj, i cili theksoi se ligji i miratuar para disa vitesh bënë të qartë që Gjykata Kushtetuese administron në mënyrë të pavarur buxhetin e saj.

Shqipëria është përballur me dy sulme kibernetike nga Irani, i cili nxori jashtë funksioneve për disa ditë shërbimet online. Për shkak të këtyre sulmeve, qeveria vendosi që të ndërpresë marrëdhëniet diplomatike me Iranin.

