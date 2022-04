Alqi Bllako gjatë seancës gjyqësore



Gjykata lë në burg Alqi Bllakon

12:55 02/04/2022

GJKKO ka lënë në burg ish-deputetin socialist Alqi Bllako. Ai u arrestua për korrupsion dhe shpërdorim detyre në lidhje me aferën e inceneratorit të Fierit.

Avokati mbrojtës i tij, Sokol Hazizaj tha se Bllako vetëm ka përcjellë dokumente dhe u shpreh se gjykata nuk njeh kodin e procedurës administrative. Sa i përket akuzave të SPAK se Bllako ka udhëtuar me Klodian Zoton, Hazizaj tha se nuk është provuar që bileta të jetë blerë nga Zoto.

“3 faktet penale për të cilat ka identifikuar organi procedurial i hetimit që lidhet me shpronësimin, me pagën e të atit në cilësinë e drejtorit të AKUM dhe mendoj se janë akte të prodhuara jo nga Alqi Bllako. Nuk është prodhuar akti nga Alqi Bllako. Në cilësinë e Sekretarit të Përgjithshëm ka përcjellë vetëm dokumentacionin për shkak të aktit që dalin nga Këshilli i Ministrave ndaj edhe unë thashë që pretendimi jonë është që nga kjo gjykatë nuk njihet Kodi i Procedurës Administrative. Mirë do ishte që edhe ju t’i merrni një kod për ta mbajtur ata në sirtarët e tyre.

Kjo nuk u përmend dhe mendoj që kjo nuk është provë bindëse sa kohë që nuk është provuar që bileta është paguar nga Zoto për Bllakon. Ne mund të udhëtojmë bashkë nëse unë mund të jem e keqja dhe ju e mira dhe kjo nuk do të thotë që kemi lidhje bashkë”.

Hazizaj tha se urdhrat për ekzekutimin e vendimeve të gjykatës nuk janë urdhra të mediave.

“Jeni gazetarë profesionistë në mos gabohem dhe urdhrat e ekzekutimit të vendimit të gjykatës nuk janë urdhrat e medias. Ju jeni të lirë të flisni, por kjo nuk tregon të vërtetën”, u shpreh avokati.

Prokuroria e akuzon Alqi Bllakon se ka shpërdoruar detyrën duke dorëzuar në Këshillin e Ministrave një dokumentacion të falsifikuar për llojin e tokës ku u ndërtua inceneratori i Fierit dhe shpronësimi është bërë në një vlerë shumë më të madhe.

Ndaj tij rëndon edhe akuza për korrupsion, ku SPAK thotë se ka përfituar rreth 15 milionë lekë në formën e pagave për babain e tij, pasi ka favorizuar kompaninë e Klodian Zotos ku rezulton sipas SPAK të ketë udhëtuar jashtë vendit./tvklan.al