Gjykata lë në burg Emra Korteshin

14:10 16/04/2022

28-vjeçari qëlloi në ajër me armë disa ditë më parë në zonën e Kombinatit

Gjykata Penale e Tiranës ka caktuar masën e sigurisë personal “arrest në burg” për Emra Korteshin. 28-vjeçari qëlloi me armë në ajër disa ditë më parë në zonën e Kombinatit.

Para gjykatës i riu ka deklaruar që pistoleta ishte e gjyshit dhe e mbante me vete pasi e kishte kujtim prej tij. Por nuk ka pranuar që të japë më tepër sqarime në lidhje me konfliktin që kishte pasur me një tjetër person.

Ai akuzohet nga prokuroria për veprën penale “Armë mbajte pa leje”. Disa ditë më parë shtetasi Emra Korteshi gjatë një konflikti për motive të dobëta në rrugën “Shaban Bardhoshi”, ka qëlluar më armë zjarri. Fatmirësisht, nga të shtënat nuk ka patur persona të plagosur.

