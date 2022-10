Gjykata lë në burg Gentian Malindin

11:11 29/10/2022

Akuzohet për trafikimin e 137 kg kokainë

Gjykata e Posaçme la në burg Gentian Malindin, të akuzuarin kryesor për trafikun 137 kilogramëve kokainë nga Ekuadori në Portin e Durrësit.

Ai u arrestua dy ditë më parë në Vorë, pas 3 vjetëve në arrati dhe do të përballet me akuzat e trafikut të narkotikëve dhe grupit të strukturuar kriminal.

Gjatë seancës avokati i tij, Ilir Malindi ka mohuar akuzat dhe në një prononcim për mediat tha se provat ndaj Gentian Malindit janë të stisura.

46-vjeçari u kap nga blutë teksa lëvizte me një automjet i vetëm. Në momentin e ndalimit Malindi i ka treguar punonjësve të policisë dokumente identifikimi të falsifikuara.

Ndaj tij Gjykata e Posaçme kishte caktuar masën e sigurisë “arrest në burg”, pasi dyshohet si pjesëtar i një grupi kriminal që do të trafikonte drejt Shqipërisë, 137 kg kokainë, të kapura në vitin 2019.

Gjatë arrestimit, Malindit iu gjetën dhe sekuestruan shuma parash, mjete identifikimi të falsifikuara dhe 3 aparate celulare.

Arrestimi i 46-vjeçarit, është në vijimësi të operacionit Kuito të finalizuar në 2019 ku u kap ngarkesa me kokainë. Zbulimi i 137 kg drogë u bë në bashkëpunim me autoritetet greke, në koordinim me zyrën e DEA-s në Athinë.

Pasi u zbulua prezenca e kokainës në portin e Pireut në Greqi, hetuesit vendosën të bëjnë një dorëzim të kontrolluar në Shqipëri, ku u prangosën Altin Myslihaka dhe Ardian Bega, të dënuar përkatësisht me 15 dhe 12 vite e 6 muaj burg nga GJKKO./tvklan.al