Gjykata e Posaçme la në fuqi masën e sigurisë “Arrest në burg” për Florenc Çapjan , i ekstraduar disa ditë më parë nga Dubai.

Ai doli për herë të parë këtë të hënë para Gjykatës ku u përballë me dyshimet e ngritura nga bashkëpunëtori i drejtësisë, Nuredin Dumani se ka porositur vrasjen e Sokol Sanxhaktarit.

Çapja mohoi akuzat.

Nga ana tjetër ai është dënuar me burgim të përjetshëm si një nga organizatorët e vrasjes së dyfishtë të babë e bir, Nezir e Gentian Beqirit në Elbasan në vitin 2012. Me të njëjtën masë është dënuar edhe Ardian Çapja, ndërkohë me dënime me të ulëta nga 18 deri ne 35 vite burg u dënuan edhe 4 të tjerë, si bashkëpunëtorë në ngjarje.

