Gjykata liron 18 punonjësit e burgut të Fierit

22:50 29/09/2022

Ata u ndaluan pasi kryen shkelje me uljet e dënimit, lirimeve me kusht apo amnistisë

Gjykata e Tiranës liroi të 18 zyrtarët e burgut të Fierit, duke iu caktuar masën e sigurisë “Detyrim paraqitje”. Ndaj tyre ishte caktuar masë “arrest shtëpie” në mungesë për akuzat e falsifikimit të dokumenteve dhe shpërdorim detyre me dyshimet se nëpërmjet falsifikimit të kartelave të 54 të dënuarve në mbi 300 raste i kanë favorizuar ata për të marr ulje dënimi dhe liri me kusht.

Gjykata gjatë seancës me dyer të mbyllura arriti në konkluzionin nuk ekzistojnë shkaqet për t’i mbajtur të dyshuarit në arrest shtëpie. Referuar dosjes së prokurorisë dyshohet se 18 të akuzuarit, në bashkëpunim me njëri-tjetrin si dhe disa shtetas të tjerë të dënuar, kanë kryer veprimtari të paligjshme, ndërsa janë konstatuar gjithsej 54 shkelje. Nga hetimet është konstatuar se shkeljet kanë të bëjnë me favorizimet për dhënien e amnistisë, dhënie shtesë e ditëve të punës, vlerësime fiktive për sjellje të mirë etj.

Procedurat e ndjekura kishin të bënin me vlerësimet e sjelljes së të dënuarve me objekt ulje dënimi, lirim me kusht, qëndrim në shtëpi dhe trajtimi i masave disiplinore për të dënuarit/paraburgosurve.

Punonjësit e burgut

Gerard Nonaj

Ervis Alliaj

Bashkim Meçi

Eris Isufaj

Albi Rezhda

Dorjan Nukaj

Arbëri Gjermeni

Enflor Hoxha

Florida Mata

Fatos Lika

Neritan Mataj

Mato Mataj

Ermal Liçaj

Xheniana Buzi

Denisa Bendaj

Sidorela Vogli

Jonida Qato

Eduart Rrapaj

Klan News