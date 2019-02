Gjykata pranon gjykim të shkurtuar për Dritan Dajtin

Apeli i Krimeve të Rënda aplikoi gjykimin e shkurtuar për Dritan Dajtin duke e dënuar me 25 vjet burg. Shkalla e Parë e Krimeve të Rënda e kishte dënuar me burgim të përjetshëm Dajtin, i cili akuzohet për vrasjen e 4 efektivëve të policisë në Durrës, në vitin 2009, gjatë një operacioni për arrestimin e tij.

Pak kohë më parë ishte Gjykata e Lartë që ktheu dosjen për rigjykim në Apel për shkelje procedurale. Gjykata e Shkallës së Parë për Krimet e Rënda e kishte dënuar Dritan Dajtin në vitin 2014 me 4 dënime përjetë pas 276 seancave. Por me vendimin e sotëm të Apelit, ku është pranuar kërkesa për gjykim të shkurtuar, dënimi i përjetshëm bie dhe Dajti dënohet përfundimisht me 25 vite burg.

Fatos Xhani, Altin Dizdari, Kastriot Feskaj dhe Sajmir Duçkollari, mbetën të vrarë në operacionin e policisë me 7 Gusht të vitit 2009, kur efektivët e Njësisë Operacionale të Policisë së Shtetit ndërhynë në zonën e plazhit për të arrestuar Dajtin, i cili ishte në kërkim, pasi ai ishte dënuar për vrasjen e biznesmenit Agim Beqo, ngjarje e ndodhur në vitin 1999 në Tiranë.

Deri në momentin e arrestimit, pak minuta pas masakrës ku mbeti edhe vetë i plagosur, Dritan Dajti kishte qenë në liri pas arratisë nga Gjykata e Tiranës, në verë të vitit 2004./abcnews.al