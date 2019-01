Ed Sheeran i është refuzuar kërkesa për rrëzimin e një padie që e akuzojnë për plagjiaturë. Kënga “Thinking Out Loud” pretendohet se ka ngjashmëri me disa pjesë të këngës së Marvin Gaye, “Let’s Get It On”.

Këngëtari ka mohuar të ketë kopjuar pjesë nga kënga, megjithatë gjykata ka vendosur ta çojë deri në fund çështjen.

