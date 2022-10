Gjykata rrëzon padinë për shkollën “Mehmet Akif”

10:44 07/10/2022

Gjykata Administrative ka rrëzuar padinë për mbylljen e shkollës “Mehmet Akif”. Gazetarja Glidona Daci tha se tashmë mbetet në fuqi vendim i qeverisë për mbylljen e shkollës dhe çështja pritet që të kalojë në Gjykatën Administrative të Apelit.

“Sigurimi i padisë do të ngrinte vendimin e Këshillit të Ministrave, nuk do të ishte heqja e licencës së shkollës “Mehmet Akif Ersoy”, ndërkohë që do të vijonte më pas beteja gjyqësore se kush nga palët kishte të drejtë. Duke qenë se Gjykata Administrative rrëzoi kërkesën e kolegjit turk, tashmë ky vendim mbetet në fuqi dhe pritet që çështja të kalojë në dyert e Gjykatës Administrative të Apelit për të thënë vendimin dhe fjalën e fundit”, tha gazetarja Daci.

Në seancën gjyqësore që u zhvillua ditën e sotme përfaqësues të Këshillit të Ministrave dhe përfaqësues ligjorë të fondacionit “Gylistan” paraqitën argumentet e tyre. Gazetarja raportoi se mes palëve ka pasur debate.

“MAS gjatë kësaj seance ka pretenduar që gjatë gjithë kohës, që nga muaji Qershor, deri në muajin Shtator është bërë kontrolli i godinës dhe i shkollës. Gjithashtu janë konstatuar se nuk i plotësonte kushtet dhe kriteret ligjore dhe nga ana tjetër kolegji turk ka pretenduar se gjithçka ishte e rregullt, nuk ka pasur parregullsi ligjore ndërkohë që janë konstatuar të paktën sipas asaj që u dëgjua edhe në seancë se kishte mosplotësim të kushteve sa i përket palestrës së shkollës. Gjatë zhvillimit të seancës është konstatuar se një nga ledet e ndriçimit nuk shërbente për të ndriçuar tabelën. Ishte vendosur në krahun e kundërt sipas MAS. Problematike për këtë çështje vazhdon të mbetet ndryshimi i vendndodhjes së kolegjit turk. Sipas MAS kjo vendndodhje është ndryshuar pa marrë leje”, tha gazetarja./tvklan.al