Gjykata vendosi asgjësimin e pasaportës angleze, qytetarja aplikon sërish

Shpërndaje







21:00 14/07/2022

Në Mars 2021, emisioni investigativ “Stop” në Tv Klan trajtoi atë që nisi si histori dashurie, e përfundoi në dyert e institucioneve të drejtësisë. Marsida Bunoci, 39 vjeç tregoi se në vitin 1999 emigroi në Angli bashkë me të fejuarin.

Për arsye dokumentash, ata u regjistruan si banorë nga Presheva. Në vitin 2019 martesa e saj përfundoi dhe Marsida, nënë e një djali 20 vjeç dhe një vajze 11 vjeç u kthye në Shqipëri, ku u dashurua dhe nisi bashkëjetesën me Paulo Gjonpjetra 26 vjeç. Marsida tha se u mirëprit nga familja e partnerit, por babai i tij Leka nisi ta ngacmonte seksualisht.

Pasi Marsida nuk iu përgjigj kërkesave të tij, Leka kontaktoi me ish-partnerin e saj, duke i thënë se vajza e vogël ishte në rrezik nga i biri. Më pas Leka bëri një kallëzim për Marsidën me pretendimin se ajo ishte trafikante e qënieve njerëzore e do të trafikonte partnerin. Kur ky pretendim u rrëzua, Marsida u akuzua për falsifikim identiteti dhe të pasaportës angleze.

Denoncuesja: Unë kam emigruar në Dhjetor të vitit 1999. Kam qenë minorene, 17 vjeçe, e fejuar nga familja në atë kohë. Kemi ikur drejt shtetit anglez nga Franca me tren. Aty iu dorëzuam autoriteteve. Na u kërkua që të jepnim një deklaratë se kush ishim dhe nga vinim. Këtë deklaratë e mori përsipër që ta jepte vetë ish i fejuari im për të 2 ne. Gjatë kësaj deklarate, ashtu siç bënin shumica e shqiptarëve në atë kohë, ai më ndryshon emrin, mbiemrin si dhe vitin e lindjes.

Pas transmetimit të këtij rasti, u duk se situata u përkeqësua dhe shteti britanik nisi një verifikim në lidhje me pasaportën e Marsela Bunocit.

Denoncuesja: Menjëherë pas transmetimit të emisionit “Stop” pati një përkeqësim të situatës. Me shumë gjasa, prokurori i çështjes dërgoi informacion në autoritetet angleze për falsifikim të gjenialiteteve të mia, gjë që unë dhe e shpjegova në emisionin tuaj se nuk e kisha të fshehur dhe nuk ishte ky shkak pjesë e atij ligji që mua më pajisi me nënshtetësinë britanike. Më kanë dërguar një e-mail nga sekretari i shtetit atje duke më thënë se ishin në dijeni të çështjes dhe ato parashikonin një pezullim të përkohshëm për të verifikuar të gjithë situatën. Ma pezulluan pasaportën angleze deri në një verifikim të plotë të situatës për shkak të informacionit që kishin marrë nga prokuroria këtu.

Pas verifikimeve dhe të gjitha procedurave që ndoqi shteti anglez, riktheu pasaportën me emrin e saktë, ashtu siç figuronte në Shqipëri Marsela Koci.

Denoncuesja: Përgjigjia ishte e fortë, ishte nga sekretari i shtetit që i kishte kaluar një informacion dhe një vendim emigracionit në Britani ku i thoshte se kësaj shtetaseje pavarësisht si është deklaruar në momentin e mbërritjes në vendin tonë, nuk mund t’i mohohet e drejta për të qenë një shtetase angleze. Pra, gjithçka u mbyll aty. Mua më dhanë opsionin që të riaplikoja për një pasaportë tjetër me identitetin tim shqiptar. /tvklan.al