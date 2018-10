Gjykatësi ndjek të pandehurit (video)

Dy të pandehur dështuan në tentativën e tyre për t’u arratisur nga salla e gjyqit pasi në ndjekje të tyre u vu vetë gjykatësi. Ngjarja ndodhi në një gjykatë në shtetin federal të Uashingtonit dhe e gjithë skena u xhirua nga kamerat e sigurisë.

 

Sapo pa që të pandehurit e lidhur me pranga nisën të largohen me vrap, gjykatësi hoqi togën e zezë dhe i ndoqi ata bashkë me rojet e sigurisë duke zbritur me vrap nëpër shkallë, derisa hidhet dhe ndalon njërin prej tyre tek dera e gjykatës, ndërsa tjetrin e kap njëri nga rojet.

Gjykatësi tha se ndjekja ishte instiktive pasi në atë moment nuk dinte si të reagonte. Por mesa duket, instinktet i kanë treguar rrugën më të mirë të mundshme.

