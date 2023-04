Gjylameti: Nuk ka alternativë përballë Veliajt për Tiranën! Ne kemi zgjedhur të merremi me qytetarët

20:27 26/04/2023

Deputetja e Partisë Socialiste Blerina Gjylameti ka folur sot në studion e “Milori Live” në Klan News ka folur për fushatën zgjedhore të mazhorancës para 14 Majit.

Ashtu si shumë eksponentë të tjerë të PS-së, edhe Gjylameti theksoi se mazhoranca në fokus ka qytetarët dhe jo rivalët politikë.

“Ne kemi zgjedhur të merremi me qytetarët dhe jo me rivalët, ne ndryshe nga pjesëzat e PD-së kemi së pari një llogaridhënie sepse jemi në pushtet prej disa mandatesh dhe nga ana tjetër kemi programe që na presin. Ata që drejtojnë bashkitë duhet të heqin atë mentalitetin e mos bashkëpunimit me qeverinë.

Ne na mbetet të bëjmë thirrje që të mos votohet ky koalicion. Ne duhet të krijojmë dhe të punojmë për fitore në bashkitë e vendit. Ne po punojmë në të gjitha bashkitë për të pasur kandidatët e duhur, ne e kemi treguar me prova konkrete se çfarë bëhet kur pushtetin e kanë marrë socialistët me projektet e mëdha nëpër bashki, me krijimin e vendeve të punës, turizmin dhe krijimin e kushteve që ndihmojnë në rritjen e ekonomisë lokale të atij vendi. Më pas në kalimin e asaj që jemi sot me programe të tjera për të vijuar për sa kohë besoj se qytetarët zgjedhin alternativën e duhur.”

E për bashkinë më të madhe në vend, Gjylameti u shpreh me bindje se nuk ka alternativë përballë Erion Veliajt.

“Nuk ka një alternativë përballë Veliajt, në 8 vite Tirana ka ndryshuar rrënjësisht dhe qytetarët do të votojnë për të vijuar ky ndryshim. Këlliçi një djalë që sot mbështetet nga një pjesë e së shkuarës. PD e ka patur Tiranën në 4 vite dhe mjafton për të parë çfarë nuk ka ndodhur dhe nga ana tjetër projektet që premton i thonë si listë dëshirash, por nuk shoqërohen me atë se si do të realizohen. Është e lehtë të premtosh, por duhet ajo fatura nga mbrapa, duhet të mbështetesh diku. Të thuash që transporti publik është falas meqë përfaqëson koalicionin keni bashkinë e Shkodrës pse nuk e bëni atje, thonë disa të pavërteta. Të thuash për një qytetar në Tiranë që do të kursejë 52 mijë lekë të vjerta ndërkohë aboneja është 16 mijë lekë këtu ka diçka që s’shkon.”/tvklan.al