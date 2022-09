Gjyqi i Johnny Depp bëhet film

23:20 17/09/2022

Do të shfaqet më 30 Shtator në ekranet amerikane

Për procesin gjyqësor mes Xhoni Depit dhe ish-bashkëshortes së tij Amber Hërd po bëhet një film. Është rrjeti i njohur i filmave online me pagesë Tubi i gjigandit mediatik amerikan Foks, që do ta publikojë më 30 Shtator filmin e ri që është në fazat e fundit të produksionit në Shtetet e Bashkuara, por që nuk ka një datë për transmetim në Europë.

Filmi titullohet “Hot Take: The Depp/Heard Trial” dhe do të sjellë detaje reale jo vetëm nga procesi gjyqësor, por edhe nga jeta e çiftit. Mark Hapka dhe Megan Dejvis, ata që do të luajnë rolet e dy protagonistëve të ngjarjes së shndërruar në skenar filmi nga Gai Nikoluçi.

Filmi është realizuar pavarësisht se saga e procesit gjyqësor mes Depp dhe Hërd nuk ka përfunduar dhe po vijon në apel. Më 1 Qershor, gjykata e Virxhinias vendosi në favor të 59-vjeçarit, duke e dënuar me 10 milionë dollarë dëmshpërblim 36-vjeçaren, për prishje imazhi, ndërsa ranë poshtë pretendimet e Hërd se kishte rënë pre e dhunës në familje nga Depp.

