Gjyqi në Shqipëri, Laert Haxhiu refuzon të takojë oficerin

Shpërndaje







18:00 12/10/2023

Janinë, fillimisht ai pretendoi se vuante nga Covid

Laert Haxhiu, i akuzuar si autori kryesor në atë që njihet si masakra e Lushnjës, ku mbetën të vrarë dy persona dhe u plagosën dy të tjerë në 2017, ka refuzuar takimin me oficerin e kontaktit në Greqi në mënyrë që të vihet në dijeni për gjyqin.

Sipas Gjykatës së Posaçme në momentin e parë Haxhiu është shprehur se ishte i sëmurë më Covid, ndërsa herën e dytë ai nuk ka pranuar që të takohet me oficerin që të marrë dijeni për procesin gjyqësorë.

Ndaj tij ka nisur një proces në mungesë prej disa muajsh, ku po dëgjohen dëshmitarët, teksa pas arrestimit në Greqi, autoritetet shqiptare kërkojnë ta vënë në dijeni ligjërisht për akuzat e ngritura dhe zhvillimin e procesit.

Në seanën e zhvilluar këtë të Enjte në Gjykatën e Posaçme, avokati Haxhiut, Detar Hysi, ka refuzuar të vazhdojë mbrojtjen me argumentin se tashmë që 31-vjeçari ka një adresë, ai duhet të njoftohet rregullisht.

Avokati ka pretenduar se është zgjedhur nga familjarët e 31-vjeçarit dhe se nuk mund të vazhdojë mbrojtjen pa pëlqimin e tij.

Megjithatë, treshja e gjyqtarëve të gjendur në kushtet kur i pandehuri ka refuzuar takimin, tha në seancë se gjykimi ndaj tij do të vijoj në mungesë. Ndërkohë që në datën 5 Nëntor Athina zyrtarë do të vendosë për kërkesën e Laert Haxhiut për azil politik. Ndëkohë që ende Gjykata e Apelit në Greqi nuk ka caktuar një datë, se kur do të shqyrtojë kërkesën e drejtësisë shqiptare për ekstradimin e haxhiut drejt vendit tonë.

Përveç këtij procesi, Laert Haxhiu, tashmë akuzohet nga drejtësia shqiptare se bashkë me disa persona të tjerë, është autor i 18 krimeve në Shqipëri, përfshi 4 vrasje dhe disa shpërthime me tritol.

Klan News