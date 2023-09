Gjyqi për të arrestuarit e megaoperacionit “Tempulli”

12:31 16/09/2023

Ka nisur gjyqi për dhënien e masës së sigurisë për të arrestuarit në kuadër të megaoperacionit të koduar “Tempulli” që goditi 23 grupe kriminale dhe u shtri në 5 qarqe të vendit. Në një lidhje direkte për edicionin e lajmeve në Tv Klan, gazetarja Bleona Metushi ka dhënë më shumë detaje për procesin.

Bleona Metushi: 43 persona të tjerë, të cilët u arrestuan nga policia e Tiranës në kuadër të një hetimi që ka zgjatur mbi 4 muaj, si të dyshuar për shpërndarje të drograve të forta në kryeqytet, janë duke dalë njëri pas tjetrit përballë Gjykatës së Tiranës, aty ku do të bëhet një vlerësim i masës së sigurisë dhe marrja në pyetje në lidhje me akuzën e ngritur nga Prokuroria e Tiranës, atë të prodhimit dhe shpërndarjes së lëndëve narkotike në bashkëpunim me njëri-tjetrin. Operacioni u finalizua 2 ditë më parë, ndërkohë gjatë ditës së djeshme, Gjykata e Tiranës la në burg 29 persona.

Gjatë ditës së sotme, do të vlerësohet masa për 43 të tjerë dhe ditën e dielë pritet të dalin para gjykatës personat e fundit që u arrestuan në kuadër të këtij operacioni, i cili në total lëshoi 112 masa sigurimi nga ana e Prokurorisë së Tiranës.

Deri më tani, prokuroritë e rretheve, ashtu sikurse dhe ajo e Tiranës, kanë vlerësuar se këta persona kanë bashkëpunuar në kuadër të një bashkëpunimi të thjeshtë, cilësohet juridikisht dhe nuk kanë vlerësuar të ngrenë akuzën e “grupit të strukturuar kriminal” duke bërë që këta persona të gjykohen dhe hetohen nga prokuroritë e rretheve. Pra, 112 persona, të cilët u ndaluan në kuadër të këtij megaoperacioni antidrogë që u shtri në 5 qarqe, do të hetohen më tej dhe do të gjykohen nga Gjykata e Tiranës.

Policia tha se këta persona, të cilët u arrestuan në 5 qarqe, janë pjesë të 23 grupeve kriminale, por siç bëri të ditur edhe policia, hetimet për këtë grup vazhdojnë pasi ende ka persona, të cilët bashkëpunonin si persona që siguronin lëndën narkotike për shpërndarësit në rrugët e Tiranës, por jo vetëm./tvklan.al