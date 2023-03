Gjyqi për vrasësin, ngrihen 5 akuza ndaj tij

18:39 03/03/2023

Seanca gjyqësore të Shtunën. Prokuroria kërkon arrest me burg për vrasjen e tre grave dhe plagosjen e tre të tjerave.

Këto pamje të kamerave të sigurisë, të transmetuara në emisionin opinion në Tv Klan tregojnë ngjarjen e rëndë të ndodhur në Kodër-Kamëz, ku mbetën të vrara dy gra dhe dy të tjera u plagosën nga Dan Hutra.

E gjithë ngjarja ndodhi në 5 minuta e 30 sekonda, ku 40-vjeçari pasi mbërrin tek shtëpia dhe pret pak çaste, me kallashnikov në dorë futet brenda shtëpisë. Dy minuta më pas hap zjarr, dhe breshëria e plumbave dëgjohet në të gjithë lagjen, ndërsa kalimtarët, mes të cilëve edhe fëmijë largohen me shpejtësi.

Pas këtij krimi, ai u largua me shpejtësi drejt banesës së Vladimir Kurtit, ku la të vdekur motrën e tij, Etleva Kurtin. Autori i vrasjes së tre grave dhe plagosjes së tre të tjerave të Mërkurën, pritet të dalë para Gjykatës të shtunën për t’u njohur me masën e sigurisë. Prokuroria e kryeqytetit ka dërguar dosjen në Gjykatë të Premten, brenda afateve, me kërkesën për ta lënë në arrest me burg për 5 vepra penale.

Ai akuzohet për vrasje në rrethana cilësuese, ndaj dy ose më shumë personave, vrasje me paramendim, vrasje e mbetur në tentativë, plagosje të rëndë me dashje dhe armëmbajtje pa leje. Për masakrën e 1 Marsit, është duke u hetuar nëse Dan Hutra është ndihmuar nga persona të tjerë, edhe pse ka mohuar këtë fakt gjatë marrjes në pyetje.

Përveç hetimeve për krimet e të Mërkurës, policia dhe prokuroria janë duke hetuar edhe për ngjarje të tjera kriminale, në të cilat dyshohet se është përfshirë 40-vjeçari.

Akuzat ndaj Dan Hutrës:

-Vrasje në rrethana cilësuese ndaj dy ose më shumë personave

-vrasje me paramendim

-vrasje e mbetur në tentativë

-plagosje të rëndë me dashje

-armëmbajtje pa leje

