Gjyqtarët dhe prokurorët që shkelin ligjin do të pezullohen nga detyra

12:23 07/04/2022

Pjesa më e madhe e qytetarëve shqiptarë që plotësuan formularin e Këshillimit Kombëtar mbështesin pezullimin nga detyra të gjyqtarëve dhe prokurorëve të cilët nuk e kanë kaluar vettingun dhe dyshohen se ka shkelur ligjin. Kryeministri Edi Rama tha se kjo është një masë për të mbrojtur qytetarët nga abuzimet e mëtejshme. Rama tha se ky gjykatës apo prokuror pas hetimit, ose do të përjashtohet, ose do të ketë mundësinë të rikthehet në punë, në bazë të përfundimit që do të kenë dalë vetë organet e drejtësisë.

“Sot në legjislacionin ekzistues, prokurorët apo gjykatësit, pezullohen nga Këshilli i Lartë i Gjyqësorit, apo Këshilli i Lartë i Prokurorisë, pas një hetimi. E vetmja gjë që sipas nesh dhe publikut duhet të ndryshojë, është që me të njëjtin mekanizëm të pezullohen dhe pastaj të fillojë hetimi. Pra nëse ka dyshim të arsyeshëm për kryerjen e një akti në shkelje haptazi me ligjin nga prokurori apo gjykatësi, atëherë prokurori dhe gjykatësi pezullohet, pra merret në thonjëza, një masë sigurie për qytetarët që ky person mos vazhdojë të gabojë dhe bëhet hetimi. Sipas konkluzionit, personi ose përjashtohet ose vazhdon punën. Nuk ka asnjë ndërhyrje nga ana e qeverisë brenda, nuk ka asnjë ndryshim kushtetues, ka vetëm një ndryshim të kohës së ndërhyrjes, të së njëjtave institucioneve të pavarura të sistemit tonë të ri të drejtësisë”.

Pyetjes, “Ka njerëz që thonë se gjyqtarët dhe prokurorët që nuk kanë kaluar ende Vetingun, duhet të pezullohen automatikisht nga sistemi i drejtësisë nëse vendimmarrjet e tyre janë haptazi në kundërshtim me ligjin. Të tjerë thonë se pezullimi dhe përjashtimi nga sistemi duhet të kryhet sipas procedurave në fuqi”, iu përgjigjën pozitivisht 372.098 shqiptarë./tvklan.al