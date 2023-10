Gjyqtari pranon gjykim të shkurtuar, bëhet palë me grabitësit

21:33 18/10/2023

Në këtë pjesë të emisionit “Stop” iu rikthye rastit të Elidon Gjikokës, i cili përmes një kontrate qiramarrjeje për një pronë në Dhërmi u bë pronar, duke korruptuar sistemin e legalizimit dhe hipotekës së Vlorës.

Pas publikimit në “Stop”, Prokuroria e Tiranës nisi një procedim tjetër, duke dërguar para drejtësisë 16 të akuzuar me në krye Elidon Gjikokën, për shpërdorim detyre dhe vepra korruptive.

Prokurori Albert Kuliçi fillimisht i eliminoi bashkëpunëtorët e Elidonit, duke mos i akuzuar 15 zyrtarët e Aluiznit dhe Hipotekës. Por Gjykata e Lartë vendosi në 22 nëntor 2022 zëvendësimin e masës nga Detyrim Paraqitjeje në Arrest Shtëpie. Ne kemi parë, sesi në 12 janar 2023 Elidon Gjikoka thyen arrestin e shtëpisë.

Ilia Koka, njëri prej vëllezërve, që iu rrëmbye prona, denoncoi këtë fakt. Pas njoftimit nga ana e gazetarit të “Stop”, policia e Vlorës shkoi në vendngjarje dhe bëri të mundur shoqërimin në komisariat të Elidon Gjikokës, për të vijuar procedurat.

Pasi gjyqtari Enkel Peza pushoi akuzat për 16 personat, që në seancën paraprake, familja Koka e apeloi dhe fitoi dy shkallët, Apelin dhe të Lartën, të cilat vendosën, që 16 personat e akuzuar të dënohen.

Në këtë fazë çështja vjen sërish në Gjykatën e Shkallës së Parë Vlorë. Skandali i radhës i gjyqtarit Hektor Sinanaj ka të bëjë me faktin, se ai ka pranuar gjykimin e shkurtuar për të pandehurit, në një kohë që ligji ia ndalon.

Në këtë mënyrë Sinanaj del hapur në favor të të akuzuarve dhe Elidon Gjikokës. Për këtë shkelje flagrante ne kemi marrë opinionin e tre ekspertëve të fushës Gentian Trenova, ish-prokuror i krimeve të rënda, Genci Gjokutaj, ish-prokuror/avokat dhe Andri Ymeri ish-kryetar i Gjykatës Shkodër.

“Nuk mendoj që ka gjyqtarë që të pranojë kërkesën e gjykimit të shkurtuar kur është e vërtetuar që fashiklli i dorëzuar nga prokurori ka atë të pavlefshme apo prova të papërdorshme. Kjo është praktikë e konsoliduar të paktën nga viti 2001. Unë e përjashtoj mundësinë që të procedohet me gjykim të shkurtuar për arsye se kjo nënkupton që gjyqtari nuk zbaton vendimin e kolegjit të bashkuar të Gjykatës së Lartë”, tha Ymeri.

“Gjyqtari nuk mund të pranojë gjykimin e shkurtuar. E thënë më popullorçe kjo histori vënia në themel, sepse gjithë qëllimi është gjykimi dhe dhënia e një vendimi në fund. Por që ky vendim të jetë sintezë e provave duhet që këto prova të jenë marrë në formën e parashikuar nga ligji. Konstatimi i pavlefshmërisë tregon pikërisht as më shumë e as më pak faktin që është shkelur ligjin në marrjen ose bërjen e asaj prove. Kështu që ka një dispozitë ndaluese që në mënyrë taksative e ndalon gjykatën, në dy raste kur kemi burgim të përjetshëm dhe në rastet kur palët kërkojnë pavlefshmërinë ose papërdorueshmërinë, por ligji e ngarkon gjykatën kryesisht për ta konstatuar”, tha Gjokutaj.

“Nuk mundet dot që gjykata të pranojë gjykimin e shkurtuar duke bërë pjesë të fashikullit dhe këtë akt për të cilin që ka një vendim gjykate që e ka deklaruar të pavlefshëm. Ky vendim i gjykatës në thelb është në kundërshtim me një vendim të një gjykate më të lartë që e ka deklaruar atë të pavlefshme. Kjo do të çonte një proces të parregullt dhe do të çonte pastaj në një vendim nul të pavlefshëm dhe mendoj që pastaj në një proces tjetër në një shkallë më të lartë ky proces do të konsiderohet i pavlefshëm”, tha Trenova./tvklan.al