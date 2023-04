“Gjyshi, baba dhe mbesa”, Rama nuk i kursen batutat: Foto e 3 brezave të PS, jemi live o Pandi se thonë pastaj…

Shpërndaje







19:06 11/04/2023

Për zgjedhjet e 14 Majit, Partia Socialiste ka zgjedhur një fushatë ndryshe, pa shumë zhurmë dhe modeste. Kjo e Martë shënon dhe ditën e çeljes së fushatës për zgjedhjet vendore nga mazhoranca.

Pasi mbajti fjalën e tij, kryesocialisti Edi Rama takoi me radhë të gjithë përfaqësuesit nga plot 61 bashki të vendit, të cilët mbollën pemë në sheshin “Skënderbej”.

Ai nuk kurseu batutat me socialistët nga të gjitha rrethet, duke i ftuar dhe për foto.

Në një moment, kreu i qeverisë ftoi Pandeli Majkon (drejtuesi politik i PS-së në Kukës) dhe Bora Muzhaqin (Ministrja e Shtetit për Rininë dhe Fëmijët) për një foto të tre.

Edi Rama: Një fotografi këtu, 3 breza, veteranët, të mesmit dhe rinia, hajde pra.

Pandeli Majko: Jo, jo faleminderit!

Edi Rama: Ç’është ky?! Mos na e prish mo se jemi dhe live. Jemi live o Pandi, dhe do thonë pastaj ka probleme me kryetarin. Ja të kemi një fotografi të 3 brezave.

Pandeli Majko: Po ky është më i madh se unë o burrë. (Për Ramën, plasin të qeshurat)

Edi Rama: E kemi kështu, 3 brezat e socialistëve ju thonë vetëm përpara, kurrë mbrapa! Gjyshi, baba dhe mbesa.

PS do të mbjellë 61 pemë në Tiranë për 61 bashkitë, duke përjashtuar kështu tubimet apo format e zakonshme të fushatës zgjedhore. Vetëm 16 nga 61 kryetarët aktualë të bashkive do të jenë emra të rinj në listën e kandidimin për garën e 14 Majit nga kjo forcë politike, ndërkohë që 45 të tjerë do të kenë mundësi për t’u rikandiduar për një mandat të dytë ose të tretë./tvklan.al