Gjyshja i ndërroi jetë në momentin e fundit të shfaqjes, aktorja: Isha shtrirë në dysheme, ngrita sytë lart…

17:29 09/12/2023

“7 minuta”, quhet shfaqja e radhës nga Driada Dervishi, e cila ka në fokus dinjitetin e gruas. Emisioni “Jo Vetëm Modë” në Tv Klan, shkoi që të bënte disa intervista me aktoret që do të marrin pjesë në këtë shfaqje.

Njëra prej tyre është Adelina Muça, e cila gjatë programit ka rrëfyer shumë të pathëna, ashtu siç është edhe humbja e një prej njerëzve më të rëndësishëm, gjyshes.

“Humbja e një prej njerëzve më të rëndësishëm të jetës time. Kam qenë në teatër me një shfaqje në Teatrin Kombëtar, ‘Sonte luajmë pa tekst’. Kisha një rol jashtëzakonisht shumë të bukur dhe që unë e kam dashuruar si rol. Gjyshja ime nuk ishte mirë në fakt, fizikisht. Pas një operacioni ne e prisnim momentin e largimit të saj dhe kisha lënë porosi tek grimi që nëse merrnin vesh diçka dhe unë isha në skenë, mjaftonte të më bënin një shenjë. Çuditërisht, personazhi im përkoi edhe me vdekjen e gjyshes time, sepse në momentin e fundit të shfaqjes personazhi im ndërron jetë, në atë moment ka ndërruar jetë dhe gjyshja ime. Kur isha e shtrirë në dysheme, ngrita sytë lart edhe pashë një nga kolegët e mi që ma bëri me shenjë. Është momenti i tërmetit, i pandemisë. Unë kam kaluar një periudhë paksa të vështirë në atë moment sepse nuk e di, u bëra hiper e ndjeshme” – shprehet artistja.