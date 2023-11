“Gjysma më e rëndësishme”, Xhemani flet për lidhjen me bashkëshortin: Filluam një jetë nga asgjëja

18:30 18/11/2023

E shtuna gjithmonë na pret me miq shumë të mirë dhe sot nuk kishte si të ndodhte ndryshe. Në emisionin “Rudina” në Tv Klan, të ftuarit kanë folur rreth momenteve të bukura, por edhe të vështira që kanë kaluar në jetën e tyre.

Tani, do të ndalemi në një histori shumë të bukur të ekspertes së turizmit, Flora Xhemani, e cila rrëfehen dashurinë që ka për bashkëshortin e saj.

Ajo tregon që ata kanë nisur nga asgjëja dhe se në këto 20 vite kanë qenë të dy së bashku, të pandarë. Xhemani madje, e mbyll shumë domethënëse historinë e saj. Ajo thotë: “Shpresoj që derisa të vdesim, ose derisa të kemi frymë, të jemi duke bërë këtë punë që po bëjmë sot”.

Rudina Magjistari: Çift këtu, ku jeni dhe përse zgjodhe këtë foto?

Flora Xhemani: Tani, duke qenë se… Normalisht sa herë që vijmë me foto dhe për të treguar destinacionet, unë përpiqem madje, merrem vesh dhe merakosem shumë me vajzat e produksionit, që të më nxjerrin fotot ku jemi me gjithë djemtë, që jemi të katërt, që të tregohet familje, sepse kjo është, le të themi, pika ime më e rëndësishme. Por arsyeja përse zgjodha këtë foto… Jo se ka të bëjë me ndonjë moment kulminant ose domethënës që ka shënjuar jetën time, por sepse le të themi, gjysma e dytë dhe më e rëndësishme e jetës sime, mund të personifikohet, ose unë le të themi, e shikoj veten time të përfaqësuar në këtë foto. Ku bashkë me këtë djalin, filluam një jetë nga asgjëja. Nuk kishim as para, as projekte, as kapitale, nuk kishim asgjë. Kishim vetëm veten tonë dhe atë projekt që kishim në kokë dhe që e nisëm në një formë të tillë aventureske, që besoj pak njerëz do ta kishin nisur. Ka shumë njerëz që e kanë nisur, sigurisht, jetën e tyre nga hiçi.

Rudina Magjistari: Le të themi kur ka ndodhur. E keni nisur së bashku jetën para sa vitesh?

Flora Xhemani: E kemi nisur së bashku jetën rreth vitit 2004. Që po bëhen gati 20 vjet. Dhe këto 20 vite që kemi rrugëtuar së bashku, kemi qenë të 2 së bashku. Bashkë me punën, projektet tona, produktet tona. 2 produktet më të bukur që kemi bërë, janë 2 djemtë tanë. Por, duke qenë se një ditë ata do të rriten, do të fluturojnë, do krijojnë foletë e tyre dhe ne do të mbetemi sërish së bashku të dy, shpresojmë sigurisht me një shtëpi të madhe. Por ashtu siç Egi ka fluturuar tashmë dhe ka ikur dhe gjyshi, do ta shikojë le të themi, nipin ose mbesën ashtu siç ne shkojmë në Vlorë herë pas here, për të vizituar gjyshërit. Ne besoj, shpresoj, që ta ngrysim jetën të dy bashkë. Pra, ashtu siç e nisëm, ashtu edhe do ta ngrysim. Zgjodha foton me një sfond, të një destinacioni turistik, që na përfaqëson, që është Butrinti, sepse ne jemi vazhdimisht në udhëtim dhe shpresojmë që derisa…

Rudina Magjistari: Gjithë kohës me sfonde të ndryshme pas.

Flora Xhemani: Shpresoj që derisa të vdesim, ose derisa të kemi frymë, të jemi duke bërë këtë punë që po bëjmë sot.

Rudina Magjistari: Shumë e bukur! /tvklan.al