Këtë të Martë dhe të Mërkurë, do të luhen dy ndeshjet e para gjysmëfinale në Ligën e Kampioneve. UEFA ka zgjedhur arbitrat që do të vendosin drejtësi në këto përballje vendimtare.

Në sfidën e parë, atë mes Arsenal dhe PSG-së, arbitër kryesor do të jetë Slavko Vinçiç, i cili do të ketë si asistentë Tomaz Klancnik dhe Andraz Kovacic. Në VAR për këtë takim do të jetë Alen Borosak.

Në takimin tjetër, atë mes Barcelonës dhe Interit në Spanjë, do të vendosin drejtësinë francezët.

Gjyqtar kryesor është zgjedhur një emër i njohur si Clement Turpin, i cili do të ndihmohet në fushë nga asistentët Nicolas Danos dhe Benjamin Pages.

Për këtë takim, në VAR do të jetë Jerome Brisard.

