Gjysmëfinalet e Europa e Conference League

Shpërndaje







18:21 10/05/2023

Mourinho i trembet kundërsulmit të Leverkusen, Allegri eksperiencës së Sevilla

Skuadrat italiane synojnë të arrijnë finalet e dy kompeticioneve të tjera të UEFA-s, Europa dhe Conference League. Romën dhe Juventusin i pret një 180 minutësh tepër emocionues në Europa League, pasi do të masin forcat me kundërshtarë respektivisht Bayer Leverkusen dhe Sevija. Gjermanët janë një rival i fortë për kryeqytetasit, me trajnerin Jose Mourinho që i trembet euforisë.



“Duhet të kapërcejmë këtë pengesë të fundit, pavarësisht problemeve që kemi. Ne nuk do t’ia dhurojmë ndeshjen Leverkusenit. Do të vendosim gjithçka në fushë, cilësinë dhe dëshirën. Leverkusen është skuadra më e mirë që kam parë të luajë në Europë përsa i përket kundërsulmit”.

Ndërkohë, trajneri i Juventusit, Massimiliano Allegri ka frikë nga eksperienca Europiane e Sevijës.

“Është një gjysmëfinale ndaj një skuadre që ka fituar 4 herë Ligën e Europës dhe 2 herë Kupën UEFA. Janë mësuar të luajnë në këto nivele. Kanë një ekip me përvojë dhe që mund të na shkaktojë probleme.”



Ndërkaq, gjysmëfinalet e para të Conference League janë ato mes Fiorentinës dhe Bazelit e est Ham-Az Alkmaar.

Klan News