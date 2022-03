Gjysmëfinalet e Kupës së Shqipërisë

16:23 30/03/2022

Partizani – Vllaznia, një sfidë pragmatiste

Ekipet shqiptare kanë patur kohë për t’u përgatitur për gjysmëfinalet e Kupës së Shqipërisë. Mes Partizanit do të jetë si një finale me dy pjesë, e para do të luhet në Elbasan Arena, e dyta në Loro Boriçi.

Të kuqtë duken të përgatitur dhe me ide të qarta. Në lojë është pjesëmarrja në Europë.

Këtë të mërkurë, Teuta pret Laçin. Kurbinasit janë thuajse të sigurtë për Europën, ndërsa presioni në këtë përballje do të bjerë mbi durrsakët.

