Gjysmëfinalet e Kupës së Shqipërisë, kualifikohen Vllaznia dhe Egnatia

Shpërndaje







19:57 15/03/2023

Pas Tiranës dhe Teutës një ditë më parë, u kualifikuan për në gjysmëfinalet e kupës Vllaznia dhe Egnatia.

Në sfidën e kthimit me Partizanin, Vllaznia humbi 1-0. Të kuqtë shënuar me Mensah. Por skuadra e Josës kaloi më tej pasi kishte fituar 3-1 në ndeshjen e parë të luajtur në “Loro Boriçi”.

Edhe Egnatia shkon në gjysmëfinalet e kupës së Shqipërisë në një arritje historike. Është hera e parë që kjo skuadër arrin në këtë nivel të garës.

Klubi nga Rrogozhina fitoi 3-0 ndeshjen e kthimit me Laçin. Në minutën e 20’ Velkoski zhbllokoi sfidën. Me fillimin e pjesës së dytë kasa dyfishoi. Egnatia dominoi ndeshje duke realizuar edhe të tretin me Fernando Medeiros.

Egnatia po bën një sezon të shkëlqyer këtë vit. Në kampionat gjendet në vendin e tretë që I siguron pjesëmarrjen ne Conference League. Shorti për përballjet në gjysmëfinale do të hidhet javën e ardhshme.

Tv Klan