Gledis Nano deklaratë pas mesnate për kapjen e Nuredin Dumanit, policia publikon pamjet e arrestimit të tij

08:27 30/03/2022

Nuredin Dumani, një nga personat më të kërkuar në Shqipëri prej disa kohësh, është arrestuar nga policia mbrëmjen e 29 Marsit 2022 në qytetin e Fierit.

Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Gledis Nano, ka dalë në një deklaratë për mediat pas mesnatës rreth orës 01:00 të së mërkurës, duke dhënë detaje për arrestimin e Dumanit.

Nano ka sqaruar se Nuredin Dumani u arrestua në lagjen “Apollonia” të Fierit në një banesë ku strehohej, pasi ishte në gjendje të plagosur. Kjo për shkak se nga hetimet e deritanishme rezulton që Dumani të ketë qenë brenda makinës BMW që u qëllua me breshëri arme pasditen e së martës në aksin Elbasan-Cërrik, në Papër.

Pasi ai dhe personat që e shoqëronin braktisën mjetin, Dumani u largua drejt Fierit, ku dhe u arrestua falë informacioneve që kishte marrë Policia e Shtetit.

Në momentin e arrestimit, Nuredin Dumani ishte i plagosur. Gjithashtu nga kontrolli në banesën ku fshihej ai, u gjet edhe një kallashnikov, si dhe prova të tjera të cilat do të analizohen dhe vlerësohen nga grupi hetimor.

Gjendja shëndetësose e Dumanit, sipas mjekëve është e stabilizuar, dhe pas ndihmës së parë ne qytetin e Fierit është transportuar për në spitalin e Traumës në Tiranë për ndihmë mjekësore.

Po gjatë operacionit, u kapën edhe dy persona të tjerë për të cilët grupi hetimor po punon për sqarimin e pozitës së tyre, për lidhjet me personin e shumë kërkuar Nuredin Dumani. Ndërsa bashkë me Dumanin u kap edhe një 40-vjeçar me iniciale H.H. banues në Fier, i cili ishte i armatosur me një pistoletë në brez dhe një pistoletë në makinë. Deri tani janë kapur e sekuestruar dy pistoleta dhe dy kallashnikovë.

Në aksion për kapjen e Nuredin Dumanit u angazhuan forcat speciale RENEA, Forcat Operacionale të Policisë së Shtetit dhe Policia e Fierit. /tvklan.al