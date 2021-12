Gledis Nano: Nuk ka patur kallëzime ndaj Çalamanit për abuzime seksuale dhe dhunë pasi doli nga burgu - Tv Klan

Gledis Nano: Nuk ka patur kallëzime ndaj Çalamanit për abuzime seksuale dhe dhunë pasi doli nga burgu

Shpërndaje







10:50 01/12/2021

Drejtori i Policisë së Shtetit, Gledis Nano, ka folur për ngjarjen e rëndë në fshatin Grecalli të Fierit, ku Klodian Çalamani vrau dhe groposi një fëmijë 8-vjeçar në oborrin e banesës së tij.

Gjatë raportimit në Komisionin Parlamentar të Sigurisë Kombëtare, Nano e konsideroi një ngjarje tepër të rëndë rastin e Fierit.

Nano bëri me dije se Klodian Çalamani është person me precedent të mëparshëm penal. Ndaj tij ka patur kallëzime për vjedhje banesash, si dhe ka qenë i dënuar për heqje të paligjshme të lirisë për një ngjarje të ndodhur në vitin 2006. Për këtë krim, Çalamani u lirua në vitin 2009 pasi përfundoi dënimin.

Nga kjo kohë, drejtori Gledis Nano theksoi se për Klodian Çalamanin nuk ka patur informacione apo kallëzime ndaj tij për dhunë në familje apo abuzime seksuale.

“Është liruar në datë 6 Gusht 2009 për plotësim të kohës së vuajtjes së dënimit. Ka pasur të dhëna policore se ka aktivitet kriminal në drejtim të vjedhjes së banesave, bagëtive dhe shpendëve në fshat, infomacione të cilat kanë qenë në fazë verifikimesh. Për autorin pas përfundimit të dënimit të mësipërm nuk ka pasur informacione, të dhëna apo kallëzime si person i dyshuar për vepra penale në fushën e abuzimeve seksuale dhe dhunës në familje”, u shpreh Gledis Nano.

Kujtojmë se pas ngjarjes së rëndë në fshatin Grecalli të Fierit, banorë të ndryshëm të asaj zone deklaruan në media se Klodian Çalamani ka kryer abuzime seksuale dhe dhunë. Pas këtyre deklaratave, Shërbimi për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme nisi verifikimet nëse ka patur denoncime në polici ndaj Çalamanit.

Në raportimin e tij në komisionin e sigurisë, Drejtori i Policisë së Shtetit deklaroi të dhëna dhe statistika krahasuese me 1 vit më parë për të njëjtën periudhë, ku u evidentua se nga 1 Janari 2021 deri më 31 Tetor 2021, ka rritje me 5.5% të veprave penale.

“Gjatë vitit janë evidentuar 22763 vepra penale nga të cilat janë zbuluar 24452 ose 88.1% e tyre. Në krahasim me vitin e kaluar janë evidentuar 1549 vepra penale ose 5.5% vepra penale më shumë. Ka rritje të goditjes së krimit të organizuar dhe korrupsionit. Ka pasur rritje të veprave penale të dhunës në familje me 3.7%. Janë goditur gjithsej 40 grupe kriminale ose 11% më shumë në krahasim me vitin e kaluar. Nga vrasjet që kanë ndodhur gjatë këtij viti, 16 prej tyre janë për shkak të dhunës në familje”, deklaroi ndër të tjera Gledis Nano. /tvklan.al