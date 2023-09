Glen, ‘islander’ i katërt në Love Island Albania

19:44 02/09/2023

Na ndan vetëm një ditë nga nata e parë e “Love Island Albania”, spektakli që vjen ekskluzivisht në Tv Klan, nën drejtimin e Luana Vjollcës. Produksioni ka vendosur që të zbulojë edhe një tjetër konkurent.

Faqja zyrtare e “Love Island Albania” në Instagram ka bërë me dije se “islander” i radhës është një bukurosh që jeton në Londër dhe vjen në Shqipëri në kërkim të dashurisë. Njihuni me Glenin që zgjodhi vilën e dashurisë, “Love Island Albania” për të gjetur gjysmën që i mungon.

Kujtojmë se janë zbuluar tre “Islanders”, Aleksandros i cili është një nga finalistët e “Love Island Greece”, Ilda Mema e cila është influencer në rrjetet sociale, Artemis jeton në Londër dhe ka ëndërruar të jetë pjesë e “Love Island Albania”.

Ambiente të vilës luksoze të vendosur në jug të Shqipërisë, u zbuluan një ditë më parë. Në këto 3 ambiente do të merren vendime të rëndësishme për spektaklin.

Më shumë detaje për Glenin dhe të gjithë “Islanders” do t’i mësoni natën e parë të spektaklit “Love Island Albania” ditën e dielë më 3 Shtator, në orën 21:00 në Tv Klan. Gjithashtu moderatorja Luana Vjollca njofton që “reality show” do të trasmetohet çdo ditë me një episod premierë në orën 18:20 në Tv Klan./ Love Island Albania