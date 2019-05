Gnochi me spinaq dhe djathë bri (Video)

Përbërësit:

700 gr patate

400 gr spinaq

250 gr pana

200 gr djathë bri

150 gr miell

100 gr niseshte patatesh

75 gr parmixhano

2 vezë

Trumzë

Kripë

Piper

Përgatitja:

Në një tenxhere me ujë vendosim patatet që të ziejnë. Në një tigan me pak vaj ulliri skuqim spinaqin, më pas e kalojmë në mikser dhe e bëjmë krem.

Mbi një tenxhere me ujë të nxehtë vendosim një tas qelqi dhe në të shkrijmë panën, shtojmë kripë, piper, vaj ulliri. Më pas shtojmë djathin bri dhe i përziejmë derisa të shkrihen bashkë.

Shtypim patatet, shtojmë në to miell, niseshte, vezë, kremin e spinaqit, djathë të grirë dhe i përziejmë derisa të formohet brumi. Brumin e përgatitur e ndajmë në disa pjesë, të cilat i presim në pjesë të vogla dhe i ziejmë. Kremin që përgatitëm me djathë dhe pana e kalojmë në mikser. Gnochit e ziera i kalojmë në një tigan me gjalpë dhe trumzë. Më pas vendosim në pjatë krem djathi dhe mbi të gnochit dhe pak djathë të grirë./tvklan.al