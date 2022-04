Foto ilustruese



Godet me thikë kunatin, shpallet në kërkim nga policia

12:53 28/04/2022

Një plagosje me thikë ka ndodhur në lagjen Nr.15 të qytetit të Durrësit. Nga burime policore mësohet se shtetasi me iniciale F.H. pas një konflikti ka goditur me thikë kunatin e tij me iniciale S.T.

Ky i fundit është dërguar në spital dhe ndodhet nën kujdesin e mjekëve.

Ndërsa autori është arratisur dhe është në kërkim nga policia. Grupi hetimor po punon për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes. /tvklan.al