Goditet aeroporti i Lvivit

Shpërndaje







12:37 18/03/2022

Rusia kryen një tjetër sulm jo shumë larg kufijve të NATOs. Raketat ruse ranë në orët e para të mëngjesit të kësaj të Premteje, pranë aeroportit të Lvivit. Qyteti ndodhet se 80 kilometra në lindje të kufirit me Poloninë, vend anëtar i aleancës veri-atlantike. Autoritetet lokale thanë se 4 raketa të fuqishme goditën impjantin e riparimit të mjeteve ajërore, por deri më tani nuk flitet për viktima. Megjithatë, goditja në zonat pranë kufijve ukrainas me vendet e NATO-s dëshmon rrezikun e madh që konflikti i Ukrainës të kapërcejë kufijtë dhe të shndërrohet në Luftë të Tretë Botërore. Raketat ishin me rreze të mesme veprimi dhe rezulton të jenë hedhur nga pozicionet e ushtrisë ruse në Detin e Zi. Një sulm në një bazë ushtarake ukrainase rreth 15 kilometra larg kufirit polak, të Dielën, ku u vranë 35 persona alarmoi NATO-n.

Bombat në zonat civile nuk munguan as në ditën e 23 të sulmit rus në Ukrianë. 2 civilë humbën jetën dhe 6 të tjerë u plagosën në një sulm të me bomba në Kramatorsk, në rajonin lindor të Donjeckut. Një viktimë dhe 11 të plagosur edhe në Harkiv, nga bombat e rëna pranë një kompleksi universitar. Një tjetër viktimë prej bombave në zonat rezidenciale të Kievit.

Kjo video tregon pasojat e sulmit në teatrin e Mariupolit, në vendstrehimet nëntokësore të të cilit, strehoheshin rreth 1 mijë persona. Nuk ka viktima deri më tani, por mendohet se janë nxjerrë të gjallë prej andej 130 njerëz.

Autoritetet ukrainase flasin për të paktën 1500 civilë të vrarë, prej 24 Shkurtit, mes të cilëve 108 janë fëmijë. Kievi thotë se ka vrarë deri më tani 14 200 ushtarë dhe ka shkatërruar me mijëra makineri lufte e armatime të tjera. Pentagoni konfirmon megjithatë gjysmën e shifrës së pretenduar nga ukrainasit për ushtarët rusë të vrarë.

Tv Klan